Araç alacakları ilgilendiren rapor: İşte en güvenilir 3 sıralı SUV otomobiller

1. Toyota Grand Highlander: 100 üzerinden 85

Toyota Grand Highlander, 100 üzerinden 85 puanla bu listedeki en güvenilir üç sıralı SUV'dur. Sahipleri, satılan her 10.000 araç için 8,2 şikayette bulunuyor ve sadece 10 geri çağırma işlemi gerçekleştirmiş olması, oldukça temiz bir sicile işaret ediyor.

