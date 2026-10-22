Araç alacakları ilgilendiren rapor: İşte en güvenilir 3 sıralı SUV otomobiller

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İstanbul
Araç alacakları ilgilendiren bir araştırma ortaya çıktı. Otomobil Güvenilirlik Endeksi'nin güvenilirlik puanlarını kullanılarak 10 popüler üç sıralı SUV otomobiller listesi yapıldı.
Araç sürücüleri; ailesi, konforu ve eşyaları için tasarımı büyük hatta 3 sıralı SUV otomobillere yöneliyor. Geniş iç hacmiyle dikkat çeken bu otomobiller bagaj kapasitesi, çekiş gücü, yüksek sürüş ve görüş açısı özellikleriyle piyasaya sürülüyor.
Otomobil Güvenilirlik Endeksi'nin güvenilirlik puanlarını kullanarak 10 popüler üç sıralı SUV otomobiller sıralandı. İki SUV aynı puanı paylaştığında, bunlar satılan 10.000 araç başına düşen sahip şikayet oranına göre sıralandı.
1. Toyota Grand Highlander: 100 üzerinden 85
Toyota Grand Highlander, 100 üzerinden 85 puanla bu listedeki en güvenilir üç sıralı SUV'dur. Sahipleri, satılan her 10.000 araç için 8,2 şikayette bulunuyor ve sadece 10 geri çağırma işlemi gerçekleştirmiş olması, oldukça temiz bir sicile işaret ediyor.
2. Toyota Highlander: 100 üzerinden 84
Toyota Highlander, daha büyük kardeşinin hemen arkasında, 100 üzerinden 84 puan alıyor. Sahipleri, satılan her 10.000 araç için yalnızca 5,8 şikayet bildiriyor; bu listedeki en düşük oranlardan biri ve tahmini yıllık onarım maliyeti sadece 489 dolar.
3. Nissan Pathfinder: 100 üzerinden 74
Nissan Pathfinder, 100 üzerinden 74 puan alarak, aynı puanı paylaşan Honda Pilot'u geride bırakarak üçüncü sırada yer alıyor. Bu başarısının sebebi ise satılan her 10.000 araçta sadece 3,5 gibi son derece düşük bir şikayet oranına sahip olması.
4. Chevrolet Tahoe: 100 üzerinden 72
Chevrolet Tahoe, 100 üzerinden 72 puan alarak bu listedeki en güvenilir tam boyutlu üç sıralı SUV oldu. Sahipleri, satılan her 10.000 araç için sadece 4,5 şikayette bulunuyor ve 34 geri çağırma işlemi gerçekleştirildi.
5. Honda Pilot: 100 üzerinden 74
Honda Pilot da 100 üzerinden 74 puan alarak, satılan her 10.000 araçta 9,1 olan daha yüksek şikayet oranı nedeniyle Pathfinder'ın hemen arkasında yer alıyor. 51 geri çağırma işlemi gerçekleştirildi ve tahmini yıllık onarım maliyeti 542 dolar.
6. Chevrolet Traverse: 100 üzerinden 70
Chevrolet Traverse, takip edilen model yılları boyunca 100 üzerinden 70 puan almıştır. Sahipleri, satılan her 10.000 araç için 7,2 şikayette bulunmuş ve 19 geri çağırma işlemi gerçekleştirilmiştir.
7. Subaru Ascent: 100 üzerinden 69
Subaru Ascent, 100 üzerinden 69 puan alarak, satılan her 10.000 araç için 9,2 şikayet ve sadece 16 geri çağırma kaydıyla bu listedeki en düşük geri çağırma geçmişlerinden birine sahip.
8. Ford Explorer: 100 üzerinden 68
Ford Explorer, 100 üzerinden 68 puan alırken, satılan her 10.000 araçta 6,8 şikayet oranı bulunuyor. Ancak en büyük zayıf noktası, 117 geri çağırma kaydıyla, ilk 10'daki diğer tüm SUV'lerden daha fazla geri çağırma vakasına sahip olması.
9. Kia Telluride: 100 üzerinden 66
Kia Telluride, ilk neslinde 100 üzerinden 66 puan alırken, sahiplerinden satılan her 10.000 araç için 23,3 şikayet geldi ve 27 geri çağırma kaydı bulunuyor. Tahmini yıllık onarım maliyeti ise 573 dolar.
10. Hyundai Palisade: 100 üzerinden 63
Hyundai Palisade, ilk neslinde 100 üzerinden 63 puan alırken, sahiplerinden satılan her 10.000 araç için 31,7 şikayet geldi. Tahmini yıllık onarım maliyeti ise Telluride ile aynı olup 573 dolar civarında.