Araç almak isteyenler dikkat! İşte 2026'da çıkacak en iyi otomobiller

Otomotiv sektörü dev markaların rekabeti gölgesinde yeniden hareketlendi. Otomobil devleri pandemi sonrası üretimlerini artırarak yeni modellerini duyuruyor. Sadece yakıtla çalışan yeni bir model veya hibrit-plug-in hibrit olarak elektrikli destek sunan modeller piyasada büyük ilgi görüyor.

Uzun vadeli elektrikli araç planlarının küçülmesiyle birlikte birçok üretici hibritlere ve yeni nesil içten yanmalı motorlara odaklanıyor. V-8 motorlu kaslı otomobillerden elektrikli SUV'lara kadar 2025'in geri kalanında piyasaya sürülecek otomobillerin incelenmesi sürerken gözler gelecek yıla çevrildi.

PİYASAYA 2026'DA SÜRÜLMESİ BEKLENEN EN GÖZDE ARAÇLAR

Motor1.com'da yer alan detaylarda 2026 yılında satışa çıkması veya tanıtılması planlanan araçlardan bazılarına ön izleme yapıldı. İşte 2026’da çıkacak en iyi en havalı otomobiller…

ALFA ROMEO STELVİO

Fiyat: 50.000 $ (tahmini)

Alfa Romeo Stelvio, tamamen elektrikli taahhüdünden vazgeçen birçok modelden biri. Jeep Wagoneer S ve Dodge Charger EV'leri destekleyen aynı platformda yer alacak olsa da, Stelvio artık satışa sunulduğunda benzinli ve hibrit versiyonlar sunmaya hazırlanıyor. Bu gerçekleştiğinde, BMW iX3 ve birden fazla elektrikli seçenek sunan Mercedes-Benz GLC-Serisi gibi rakiplerle karşılaşacak.

BENTLEY URBAN SUV

Fiyat: 150.000 $ (tahmini)

Bentley, Bentayga'nın hemen altına daha küçük ve elektrikli bir SUV yerleştirerek küçülüyor. Otomobil üreticisi şimdilik ona sadece "Kentsel SUV" diyor. Küçük Bentayga'nın 2026'da piyasaya sürülüp 2027'nin başlarında satışa sunulması bekleniyor.

BMW 3 SERİSİ / EV

Fiyat: 50.000 $ (tahmini)

BMW, iX3 elektrikli SUV'nin bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülmesinin ardından 2026 yılında benzinli ve elektrikli güç aktarma organı seçenekleriyle yeni 3 Serisi'ni tanıtacak . Neue Klasse konseptinden esinlenen yeni 3 Serisi, etkileyici ve retro görünümünü bir dizi benzinli motor ve tamamen elektrikli bir batarya paketiyle bir araya getirecek.

GENESİS GV90

Fiyat: 100.000 $ (tahmini)

Yeni Genesis modellerinin lansmanı, Kia EV9 ve yakın zamanda piyasaya sürülen Hyundai Ioniq 9'un üzerine konumlandırılan tam boyutlu, tamamen elektrikli bir amiral gemisi SUV ile devam ediyor. GV90'ın, şık bir tasarıma ve tüm yolcuların rahatça hareket edebileceği geniş bir iç mekana sahip, üç sıralı bir crossover olması bekleniyor. Lucid Gravity ile karşı karşıya geldiğinde ise yüksek bir fiyat etiketi bekleniyor.

LAMBORGHİNİ REVUELTO SV

Fiyat: 750.000 $ (tahmini)

V-12 hibrit amiral gemisi süper otomobilin muhtemel birçok versiyonunun ilki olan Revuelto SV zaten güçlü olan süper otomobili hiper otomobil seviyesine taşıyabilir. SV'nin bu yıl içinde çıkmasını bekliyorduk, ancak son raporlar bunun yerine 2026'da piyasaya sürülmesini öngörüyor. Her iki durumda da çılgın görünümünün yanı sıra daha fazla güce de katkıda bulunacak önemli aerodinamik iyileştirmeler bekleniyor. Revuelto en azından 1.001 beygir gücünde ve bu ayrıcalık için 600.000 dolar talep ediyor.

MAZDA ROTARY SPOR ARABA

Fiyat: 50.000 $ (tahmini)

Mazda, uzun zamandır beklenilen RX-7 halefini nihayet üretiyor. Şirket, birkaç yıl önceki Iconic SP konseptini temel alan ve bir tür döner motora sahip olacak yeni bir spor otomobil üzerinde çalıştığını doğruladı. Üretim versiyonu ise 2026'nın sonlarında veya 2027'nin başlarında ortaya çıkacak.

MERCEDES-AMG GT XX

Fiyat: 150.000 $ (tahmini)

Bu listedeki tüm konseptler arasında üretime en yakın görünen Mercedes-AMG GT XX . Üç motorlu tamamen elektrikli güç aktarma organının detayları açıklandı; iddia edilen 1.341 beygir gücü ve tahmini azami hızı saatte 373 kilometre. "Dört kapılı bir süper otomobil" olarak lanse edilen GT XX, tasarımıyla da dikkat çekecek.

PORSCHE 718 BOXSTER / CAYMAN EV

Fiyat: 80.000 $ (tahmini)

Porsche'nin elektrikli spor otomobil pazarına ilk adımı planlandığı gibi gitmiyor. Geliştirmedeki gecikmelere rağmen, ortadan motorlu coupe ve roadster ikizlerinin üretimi devam ediyor.

PORSCHE CAYENNE EV

Fiyat: 100,00 $ (tahmini)

Macan'ın izinden giden Porsche Cayenne, 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan üretim versiyonuyla elektrikli araç deneyimine kavuşacak. Elektrikli SUV'nin bir versiyonunu bu yılın başlarında görebiliriz ancak Porsche, üretim versiyonunun en erken 2026'da geleceğini söylüyor. Cayenne EV, üretim versiyonu geldiğinde otomobil üreticisinin Premium Platform Electric (PPE) 800 voltluk mimarisini yaklaşık 600 beygir gücüyle donatacak.

RİVİAN R2

Fiyat: 45.000 $ (tahmini)

Elektrikli macera markası, R2'nin tanıtımıyla ürün yelpazesini ilk kez genişletiyor . R1S/R1T kamyonetlerin altında yer alan R2, 45.000 dolarlık hedef başlangıç fiyatıyla kutu gibi kompakt bir crossover.

TOYOTA FJ CRUİSER

Fiyat: 40.000 $ (tahmini)

FJ Cruiser tamamen elektrikli olmayacak. Aracın donanım ve tekniğiyle ilgili henüz net bir bilgi yok. 2027’ye doğru lansmanlarının olması bekleniyor.

TOYOTA RAV4

Fiyat: 34.000 $ (tahmini)

Altıncı nesil RAV4, önceki modele benzer bir tasarıma sahip ve şimdi Camry'ye katılarak yalnızca hibrit bir seri sunuyor. Plug-in versiyonlar bir kez daha satışa sunulurken, GR Sport da seriye ilk kez katılıyor.