Narkotik polislerinden kritik operasyon: Torbacıların aracının önünü böyle kestiler

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İstanbul
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.A. ve R.İ.’in kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Ekipler C.A.’nın kullandığı hafif ticari aracı takip etmeye başladı.
Narkotik polisleri, Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi Uçak Caddesi’nde aracın önünü keserek durdurdu. Dedektör köpeği araçta yaptığı aramada bagaja tepki verdi. Polis bagaj içerisinde zulalanmış 9 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. C.A. ve yolcu konumundaki R.İ. gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen C.A. ve R.İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk olurken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.