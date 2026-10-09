Narkotik polislerinden kritik operasyon: Torbacıların aracının önünü böyle kestiler

Araç muayene istasyonlarına yönelik yeni düzenlemelerle birlikte, bazı yükümlülüklere aykırı hareket eden işletmelere uygulanacak idari para cezaları yeniden belirlendi.

Bazı yükümlülüklere aykırı hareket eden araç muayene istasyonu işletmelerine 17 bin lira ile 100 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak.