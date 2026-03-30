Araç sahipleri dev markaya dava açtı! İşte en fazla bakım masrafı çıkaran ikinci el otomobiller

İkinci el otomobil alacaklar eski modellerde bakım maliyetlerini gözden kaçırabiliyor. Oto uzmanlar popüler markaların eski modellerine yaşanan teknik sorunları gündeme getirdi. İşte bakım masrafını katlayan ikinci el araçlar...
İkinci el otomobil alacaklar için birçok model üzerinde detaylı araştırmalar yapıldı. Tasarruf amaçlı eski model araçları tercih eden sürücülerin bu kez cebini bakım masrafları yakıyor. Yakıt tasarrufu da göz önünde bulundurulduğunda ikinci el araçlarda çok sayıda seçenek ortaya çıkıyor ancak uzmanlar bazı markalardan uzak durulması gerektiğini söylüyor.
Marka marka araçlardaki teknik arızaları veren oto uzmanları kullanıcıların şikayetlerini de gündeme getiriyor. İşte bakım masrafını fazla çıkaran ikinci el araçlar:
2015 Ford Fiesta
Fiesta, düzgün çalıştığında harika bir küçük sedan olabilir, ancak bu modelde şanzıman bağlantı noktalarında sorunlar var ve düzenli olarak amortisör değişimi gerekiyor. Bu tür onarımlar, aracın kalan ömrü boyunca önemli bir maliyete ulaşabilir.
2020 Nissan 370Z
2020 Nissan 370Z havalı ve sportif görünebilir ancak iç mekanı bazı kullanıcılar için pek de tatmin edici değil. Bu araba, ödeyeceğiniz paraya göre iyi bir bilgi-eğlence sisteminden yoksun ve bu yaştaki diğer arabalardan bekleyeceğiniz güvenlik özelliklerinden de mahrum.
2020 Toyota Land Cruiser
Eğer iyi yakıt ekonomisi istiyorsanız, 2020 model bir Toyota Land Cruiser muhtemelen sizin için en iyi araba değildir. Uzmanlar alışveriş yaparken, yakıt tüketimini diğer SUV'larla karşılaştırmanız gerektiğini söylüyor.
Land Cruiser'ın yakıt tüketiminin (şehir içi sürüşte 13, şehirlerarası sürüşte 17) 2020 Ford Explorer'lara (18 ve 24) veya Chevrolet Blazer'lara (18 ve 25) kıyasla ne kadar düşük olduğu şaşırtabilir.
2011-14 Hyundai Sonatı
Hyundai'nin 2.0 ve 2.4 litrelik Theta II motorları, arızaları ve diğer sorunları sebebiyle sahipleri şirket aleyhine toplu dava açtı. Dava sonunda uzlaşmayla sonuçlandı ve sürücülere bazı onarımlar için geri ödeme yapıldı.
2007 Chevrolet Silverado 1500
2007 model Chevy Silverado 1500'ün aşırı yağ tüketimi de dahil olmak üzere motor sorunları yaşadığı biliniyor. Uzmanlar 2022’de en çok tercih edilen bu kamyonetten uzak durulması gerektiğini söylüyor.
2015 Honda Civic Hibrit
Honda Civic'ler popüler araçlardır ve içten yanmalı ve elektrikli motor kombinasyonunu denemek için hibrit bir versiyon öneriliyor. Ancak bu modelin ABS fren sistemindeki sorunlar kötü hava koşullarında frenlemede problemlere yol açabilir. Elektrikli motorun bataryası arka koltukta ve bagajda yer kaplıyor.
2016 Jeep Compass
Eğer sadece bir yerden bir yere gitmek için temel özelliklere sahip bir SUV arıyorsanız, 2016 model bir Jeep Compass iyi bir seçenek olabilir. Ancak temel modelde elektrikli cam kumandaları ve elektrikli kapı kilitleri bulunmuyor.
2010 Volkswagen Jetta
Jetta için küçük sorunlar birikerek büyük sorunlara yol açıyor gibi görünüyor. Birçok Jetta'nın güvenilmez olduğu bildiriliyor özellikle aracın 2010 modelinin özellikle kalitesiz olduğu biliniyor. Sürücüler, ses sistemlerinin, güç sistemlerinin, klima kontrollerinin ve daha birçok şeyin güvenilmez olduğunu bildirdi.
2015 Audi Q7
2015 model Q7, tipik bir SUV'den daha lüks, ancak karşılaşabileceğiniz sorunlar lüks sayılmaz. Bu, büyük bir yeniden tasarım öncesindeki son Q7 yılıydı ve ortaya çıkan sorunlar göz önüne alındığında bunun nedenini anlamak kolay. Sürücüler motor ve elektrik sorunları bildiriyor.