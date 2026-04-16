Araç sahipleri dikkat! Direksiyon başında ihmal ediliyor: İşte araç uyarı ışıklarının anlamları

Aracınızın gösterge panelinde yanan ve önemsenmeyen her ışık hayat kurtarıcı görev görüyor. Her sürücünün bilmesi gereken gösterge panelindeki ışıkların anlamı merak edildi.
Araç kullanırken gösterge panelinde yanan ışıklar ve simgeler çoğu kez gözden kaçabiliyor. Aracın sürüş güvenliği hakkında bilgiler veren bu simgelerin anlamları merak ediliyor. İşte her sürücünün bilmesi gerektiği hayat kurtaran işaretler...
1. Ön Sis Farı Uyarısı
Aracın ön sis farlarının açık olduğunu gösterir. Sis farları, sadece yoğun sis, kar veya yağmurda kullanılır. Bu şartlar dışında sis farı kullanımı yasaktır ve diğer sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyerek kazalara yol açabilir.
2. Hidrolik Direksiyon Uyarısı
Aracın direksiyon destek sisteminde (hidrolik veya elektrikli) bir arıza veya düşük direksiyon hidrolik sıvısı olduğunu gösterir.
Direksiyonun sertleşmesine neden olan bu durum, güvenli sürüşü tehlikeye atabilir. Işık yanarsa, aracı güvenli bir şekilde durdurmak ve sıvı seviyesini kontrol etmek önemlidir.
3. Arka Sis Farı Uyarısı
Aracın arka sis farlarının açık olduğunu gösterir. Sis farları, sadece yoğun sis, kar veya yağmurda kullanılır. Bu şartlar dışında sis farı kullanımı yasaktır ve diğer sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyerek kazalara yol açabilir.
4. Düşük Yıkama Sıvısı Uyarısı
Aracın cam silecek suyunun azaldığını veya bittiğini gösterir. Bu uyarı, görüş güvenliği için cam suyunun tamamlanması gerektiğini belirtir ve depoya uygun silecek suyu eklenerek giderilebilir.
5. Fren Balata Uyarısı
Aracın fren balatalarının aşındığını ve güvenli sürüş için değiştirilmesi gerektiğini gösterir. Bu ikaz, balataların ömrünün sonuna yaklaştığını veya bittiğini belirtir. Bu nedenle vakit kaybetmeden bir servise başvurulmalı ve balata/disk kontrolleri yapılmalıdır.
6. Seyir Kontrolü Açık Uyarısı
Hız sabitleyici sistemin aktif olduğunu gösterir. Hızınızın sabitlendiğini ve ayağınızı gazdan çekebileceğinizi belirtir. Bir arıza değil, bilgilendirme lambasıdır. Bu özellik, uzun yollarda sürüş konforu sağlar.
7. Yön Göstergeleri
Aracın sağa veya sola döneceğini diğer sürücülere bildiren sinyal sistemidir. Gösterge panelinde görülen ok şeklindeki ışıklar, bu sinyallerin aktif olduğunu gösterir.
Bu ışıkların sürekli yanması veya çok hızlı yanıp sönmesi, genellikle patlak bir ampul, arızalı bir sigorta veya elektriksel bir soruna işaret eder. Bu durumda sinyal ampulleri ve sigortaları kontrol ettirilmelidir.
8. Yağmur ve Işık Sensörü Uyarısı
Genellikle sileceklerin veya farların otomatik çalışma sisteminde (kızılötesi jel ped, sensör arızası veya kir) bir sorun olduğunu gösterir. Ön camdaki sensör bölgesinin kirlenmesi, jel pedin kuruması veya elektronik bir arıza nedeniyle silecekler çalışmayabilir veya farlar otomatik yanmayabilir.
9. Kış Modu Uyarısı
Genellikle buzlu/kaygan yollarda çekişi artırmak ve patinajı önlemek için devreye giren, gaz tepkisini yumuşatıp vites değişimlerini ayarlayan bir sürüş desteğidir. Bu mod, karlı yollarda daha güvenli kalkış ve sürüş sağlar.
10. Bilgi İkaz Lambası
Araçtaki motor, fren, yağ veya lastik basıncı gibi önemli sistemlerdeki olası arızaları, bakım zamanlarını veya güncel durumları sürücüye bildirir. Genelde araç çalıştırıldığında yanıp söner. Ancak sürüş sırasında kalıcı yanarsa kontrol edilmesi gereken bir durum olduğuna işaret eder.
11. Dizel Motor Ön Isıtma Uyarısı
Motorun çalışmadan önce kızdırma bujileriyle ısıtıldığını gösterir. Özellikle soğuk havalarda dizel motorun daha kolay çalışmasını sağlar.
Ancak bu uyarı motor çalıştıktan sonra yanmaya devam ederse veya seyir halinde yanıp sönerse, kızdırma bujilerinde veya rölesinde arıza olduğunu gösterir.
12. Don Uyarısı
Dış ortam sıcaklığının buzlanma seviyesine yaklaştığını (genelde +3°C ve altı) ve yolda gizli buz oluşabileceğini bildirir. Sürücüyü yavaşlamaya ve ani fren/direksiyon hareketlerinden kaçınmaya teşvik eder.
13. Kontak Anahtarı Uyarısı
İmmobilizer sisteminin anahtarı tanımadığını, anahtarın araçta olmadığını veya pilinin bittiğini belirtir. Araç marş basabilir ancak ateşleme gerçekleşmez. Genellikle yedek anahtarın denenmesi, anahtar pilinin değiştirilmesi veya profesyonel immobilizer arıza çözümleri için servis desteği gerekir.
14. Anahtar Araç İçinde Değil Uyarısı
Anahtarsız çalıştırma sistemli araçlarda ‘’anahtar bulunamadı’’ veya immobilizer uyarısı, genellikle kumandanın araç tarafından algılanamadığını gösterir. En yaygın nedenler zayıf/bitmiş anahtar pili, çevresel sinyal girişimleri veya immobilizer sistemindeki algılama hatası olarak sıralanır.
Anahtar pilini değiştirmek, anahtarı start/stop düğmesine yaklaştırmak veya yedek anahtarı denemek gerekir.
15. Anahtarlık Pil Düşük Uyarısı
Aracın akıllı anahtarındaki pilin zayıfladığını ve yakında biteceğini gösterir. Uyarı ekranda sürekli kalıyorsa, yeni pilin markasız/eski olmasından veya yanlış takılmasından kaynaklanabilir. Kaliteli bir pil ile değiştirmek ve anahtar tuşlarına birkaç kez basmak gerekir.
16. Mesafe Uyarısı
Araçların önlerindeki diğer araçlarla güvenli takip mesafesini korumadığı durumlarda sürücüyü görsel veya sesli olarak bilgilendiren güvenlik sistemidir. Genellikle 30 km/saat üzerindeki hızlarda devreye girer. Radarlar yardımıyla zaman aralığını ölçer. Güvenli mesafenin altına düşüldüğünde çarpışmaları önlemek için sürücüyü uyarır.
17. Debriyaj Pedalına Basın Uyarısı
Manuel araçlarda motoru çalıştırmak için debriyaja basmanız gerektiğini belirtir. Bu uyarı sürekli çıkıyorsa debriyaj müşürü (sensörü) arızalı olabilir.
18. Fren Pedalına Basın Uyarısı
Otomatik ve yarı otomatik araçlarda motoru çalıştırmak, vites değiştirmek veya elektronik park frenini devre dışı bırakmak için fren pedalına basılması gerektiğini bildirir. Bu uyarı aynı zamanda fren müşürü arızası, düşük fren hidroliği veya sistemdeki anlık bir sensör hatasından da kaynaklanabilir.
19. Direksiyon Kilidi Uyarısı
Aracın hırsızlığa karşı koruma mekanizmasının aktif olduğunu veya bir arıza (mekanik/elektronik) bulunduğunu gösterir. Genellikle anahtar dönmez, direksiyon sertleşir ve araç çalışmaz.
Sarı ışık, genellikle direksiyonun kilitli olduğunu veya sistemde anlık bir takılma olduğunu belirtir. Kırmızı ışık, direksiyon kilit sisteminde ciddi bir arıza olduğunu ve aracın çalışmayacağını gösterir.
20. Uzun Far Uyarısı
Uzun huzmeli farların açık olduğunu gösterir. Bu ışık, karşıdan gelen sürücüleri rahatsız etmemek için şehir içi veya aydınlık alanlarda farların kapatılması gerektiğini hatırlatır.
Bu bir arıza değil, bilgilendirme amaçlı bir göstergedir.
21. Düşük Lastik Basıncı Uyarısı
Lastiklerden birinin veya birkaçının hava basıncının olması gereken seviyenin altına düştüğünü gösterir. Yakıt tüketimini artırır, fren mesafesini uzatır, yol tutuşunu zayıflatır ve lastiklerin omuz kısımlarının hızla aşınmasına neden olur. Isı birikimi nedeniyle patlama riskini artıran bu durum, güvenlik için ciddi bir tehdittir.
Lastikler, sürücü kapısının direğindeki etikette yazan veya araç el kitabında belirtilen değerlere göre, tercihen soğukken kontrol edilmeli ve doğru seviyeye getirilmelidir.
22. Yan Işık Bilgisi
Aracın park lambalarının (yan ışıklar) açık olduğunu gösterir. Bu bir arıza değil, bilgilendirme amaçlı bir göstergedir.
23. Dış Işık Hatası
Aracın dış aydınlatma sistemlerinden (farlar, stoplar, sinyaller, plaka lambası) birinin patladığını, bağlantısının koptuğunu veya arızalandığını gösterir. Güvenli sürüş için arızalı ampulün kontrol edilip değiştirilmesini gerektirir.
24. Fren Lambaları Uyarısı
Arka fren lambalarınızın çalışmadığını ve arkadaki sürücüleri yavaşladığınız konusunda uyaramadığınızı gösterir. Bu durum, güvenliğiniz için ciddi bir risktir ve fren müşürü arızası, patlak ampul veya gevşek bağlantılar nedeniyle oluşabilir.
Acilen güvenli bir yerde durarak lambaları kontrol etmeniz ve gerekiyorsa ampul değişimi yapmanız şarttır.
25. Dizel Partikül Filtresi Uyarısı
Egzoz sistemindeki filtrenin kurum (is) ile dolduğunu ve temizlenmesi gerektiğini gösterir.
Araç 15-20 dakika boyunca yüksek devirde kullanılarak rejenerasyon (kendi kendini temizleme) işlemi başlatılmalıdır.
26. Römork Çeki Demiri Uyarısı
Genellikle çeki demirinin tam kilitlenmediğini, elektrik bağlantısında hata olduğunu veya sistemde bir arıza bulunduğunu gösterir. Bu uyarı, güvenli sürüş için römork aydınlatma sisteminin kontrol edilmesi gerektiğini (fren lambaları, sinyaller) işaret eder.
Ayrıca çeki demiri montajı sonrası park sensörleri römorku engel olarak algılayıp sürekli ötebilir.
27. Hava Süspansiyon Uyarısı
Genellikle hava körüklerinde sızıntı, kompresör arızası veya sensör hatası nedeniyle aracın denge ve yükseklik ayarını yapamadığını gösterir.
Araçta aşırı sarsıntı, bir tarafın alçak kalması veya "tıslama" sesi gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu uyarı sürüş güvenliğini riske atabileceğinden, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır.
28. Şeritten Ayrılma Uyarısı
Aracın şerit çizgilerini kamera yardımıyla izleyerek, sinyal vermeden şerit dışına çıkılması durumunda sürücüyü sesli, görsel veya direksiyon titreşimiyle uyararak kaza riskini azaltan aktif bir güvenlik sistemidir.
Genellikle 60-70 km/s üzerindeki hızlarda devreye giren bu teknoloji, yorgunluk ve dikkatsizlik kaynaklı kazaları önlemeyi amaçlar.
29. Katalitik Konvertör Uyarısı
Motor arıza ışığının yanması, belirgin performans düşüklüğü, egzozdan kükürt kokusu gelmesi ve yakıt tüketiminde artış ile anlaşılır. Bu sorun, yağ yakma, hatalı yakıt karışımı veya tıkanma nedeniyle oluşur ve acil servis müdahalesi gerektirir.
30. Emniyet Kemeri Takılı Değil Uyarısı
Sürücü veya yolculardan birinin emniyet kemerini takmadığını gösterir. Bu, güvenlik açısından kritik bir uyarıdır ve genellikle sesli ikazla birlikte gelir.
31. Park Fren Lambası Uyarısı
Aracın el freninin çekili olduğunu gösterir veya daha ciddi bir fren sistemi arızasına işaret eder. Işık, el freni indirildiği halde sönmüyorsa, düşük fren hidroliği seviyesi, aşınmış balatalar veya elektronik park freni arızası olabilir. Bu lamba kırmızı yandığında araç güvenliği risk altında olabilir ve dikkatle takip edilmelidir.
32. Akü (Pil) Uyarısı
Aracın şarj sisteminde (genellikle alternatör/şarj dinamosu) ciddi bir arıza olduğunu ve akünün şarj edilmediğini gösterir. Bu durumda araç, ihtiyacı olan elektriği sadece aküden harcar ve akü bittiğinde motor stop eder.
Araç güvenli bir yere çekilmeli ve elektrikçiye veya servise gidene kadar motor kapatılmamalıdır. Araç stop ederse bir daha çalışmayabilir.
33. Park Yardım Uyarısı
Aracın çevresindeki engelleri algılayan sensörlerin aktif olduğunu, bir engel tespit ettiğini veya sistemde bir arıza (kirli sensör, kablo kopukluğu) bulunduğunu gösterir. Bu uyarı, sürücüyü manevra sırasında sesli veya görsel olarak uyararak kazaları önlemeyi amaçlar.
Uyarının arızadan kaynaklanması durumunda öncelikle tamponlardaki sensörlerin temizlenmesi, sorun devam ederse teknik servise başvurulması gerekir.
34. Servis Gerekli Uyarısı
Aracın periyodik bakım zamanının geldiğini veya motor, şanzıman, fren gibi sistemlerde elektronik bir arıza tespit edildiğini gösterir. Genellikle kilometresi dolan araçlarda bakım hatırlatıcısı olarak yanar ancak arıza durumlarında da devreye girer.
35. Adaptif Aydınlatma
Araç hızı, direksiyon açısı ve yol koşullarına göre farların yönünü ve yoğunluğunu otomatik ayarlayan akıllı bir teknolojidir. Virajlarda iç aydınlatma sağlayarak kör noktaları azaltır. Karşıdan gelen sürücülerin gözünü almaz ve gece sürüş güvenliğini önemli ölçüde artırır.
36. Far Aralık Kontrolü Uyarısı
Aracın farlarının otomatik yükseklik ayar sisteminde bir arıza olduğunu veya farların yanlış açıda aydınlattığını gösterir. Bu durum genellikle far motorlarının, sensörlerin veya beyin modülünün arızalanmasından kaynaklanır.
Uyarı ışığı yanıyorsa, farların manuel olarak kontrol etmek veya bir serviste far ayarı ve teşhis cihazı ile kontrol yaptırmak gerekir. Bu arıza, araç muayenesinde hafif kusur olarak geçse de gece sürüş güvenliğini ciddi oranda azaltır.
37. Arka Spoiler Uyarısı
Aktif aerodinamik sistemine sahip araçlarda (genellikle yüksek hızlarda açılan) arka kanadın mekanizmasında bir arıza, sıkışma veya sensör hatası olduğunu belirtir. Bu uyarı, güvenli sürüş için sistemin devre dışı kaldığını ve hızın düşürülmesi gerektiğini işaret eder.
38. Cabrio Çatı Uyarısı
Üstü açılabilir araçlarda tavan mekanizmasının açılma/kapanma işlemi sırasında veya tavan tam kilitlenmediğinde yanıp sönen bir ikaz ışığıdır.
Eğer bu ışık sabit yanıyorsa, tavan mekanizmasında bir arıza olduğunu gösterir. Bu durumda tavanın açılıp kapanma işlemi durdurulmalı veya teknik destek alınmalıdır.
39. Hava Yastığı Uyarısı
Aracın airbag sisteminde bir arıza olduğunu ve olası bir kaza anında hava yastıklarının açılmayabileceğini veya düzgün çalışmayacağını gösterir. Bu durum ciddi bir güvenlik riski oluşturur ve araç muayenesinde ‘’ağır kusur’’ sayılır.
Işık yandığında vakit kaybetmeden bir yetkili servise başvurularak arıza kodu okutulmalı ve profesyonel onarım yapılmalıdır.
40. El Freni Uyarısı
El freninin çekili olduğunu veya fren sisteminde ciddi bir arıza (düşük hidrolik yağı, balata sorunu) olduğunu belirtir. Lamba, el freni indirildiği halde sönmüyorsa güvenli bir yerde durulmalı ve teknik destek alınmalıdır.
Bu durum, frenlerin tutmamasına yol açabileceği için tehlikelidir.
41. Yakıt Filyayakıtresinde Su Uyarısı
Özellikle dizel araçlarda, yakıt sistemine su karıştığını ve filtrenin altındaki haznede su biriktiğini gösterir. Bu durum motor performansını düşürür, motor arıza lambasını yakabilir ve motorun durmasına neden olabilir. Filtre tahliye tapasından suyun boşaltılması veya filtre değişimi gerekir.
42. Hava Yastığı Devre Dışı Uyarısı
Araç güvenlik sisteminde (SRS) bir arıza olduğunu veya sistemin kapalı olduğunu gösterir. Sürekli yanan lamba, kaza anında yastıkların açılmayabileceğini belirtir ve genellikle koltuk altı kablo gevşekliği, sensör arızaları veya akü sorunlarından kaynaklanır.
43. Arıza Sorunu
Sensör verilerindeki anormallikler, düşük yağ seviyesi, sensör arızaları, yakıt sistemi problemleri veya emisyon artışı gibi nedenlerle yanar. Sarı ışık uyarı, kırmızı ise acil durdurma gerektirir. OBD cihazı ile tespit yapılan arızalar için yetkili servise başvurulmalıdır.
44. Kısa Huzmeli Far Uyarısı
Aracın kısa farlarının açık olduğunu veya arızalandığını gösterir. Genellikle farların aktif olduğunu belirtse de yanıp sönmesi veya arıza mesajı ile birlikte yanması, ampul patlağı, sigorta veya röle arızasına işaret eder. Bu durum sürüş güvenliğini etkiler.
45. Kirli Hava Filtresi Uyarısı
Motorun ihtiyaç duyduğu temiz havayı alamadığını belirtir. Performans kaybı, yüksek yakıt tüketimi, motor arıza lambasının yanması ve egzozdan siyah duman çıkması gibi belirtilerle kendini gösterir.
Bu durum motorun zengin karışımla çalışmasına ve veriminin düşmesine neden olur. Filtrenin değiştirilmesi motor sağlığı için şarttır.
46. Eco Sürüş Göstergesi
Aracın yakıt tüketimini azaltmak için motor gücünü, gaz tepkisini ve klima performansını optimize eden bir uyarı/mod sistemidir.
Genellikle gösterge panelinde yeşil bir ‘’ECO’’ yazısı veya ışığı ile görünür. Bu mod aktifken, araç daha ekonomik sürüş için performanstan kısarak yakıt tasarrufu sağlar.
47. Tepe İniş Kontrol Uyarısı
Aracın dik yokuşlarda güvenli hızda kalmasını sağlayan sistemde bir arıza olduğunu veya sistemin devre dışı kaldığını gösterir. Sarı ışık, sistemin kullanılamadığını veya arızalandığını işaret eder. Bu durumda frenler manuel kontrol edilmelidir.
48. Hararet (Sıcaklık) Uyarısı
Motorun aşırı ısındığını gösteren kritik bir ikazdır. Soğutma sistemiyle ilgili bir problem olabilir. Gösterge panelinde kırmızı termometre simgesi yanarsa veya ibre sona yaklaşırsa, aracın durdurulup motorun soğuması beklenmelidir.
49. ABS Uyarısı
ABS (kilitlenmeyi önleyici fren) sisteminde bir sorun olduğunu gösterir. Genellikle sarı/turuncu renkli olan bu ışık; kirli/arızalı hız sensörleri, düşük fren hidroliği, zayıf akü veya ABS modülü arızası nedeniyle yanar.
Normal fren çalışabilir ancak ani frenlerde tekerlekler kilitlenebilir. Özellikle yüksek hızda ciddi kazalara yol açabilir. Sistem devre dışı kaldığı için acilen bir servise başvurulmalıdır.
50. Yakıt Filtresi Uyarısı
Yakıt sisteminde tıkanıklık, kirlilik veya özellikle dizel araçlarda filtrede su biriktiğini gösterir. Bu uyarı, motor performansının düşmesine, teklemesine veya ciddi motor hasarlarına yol açabileceği için ihmal edilmemeli, filtre kontrol edilmeli/değiştirilmelidir.
51. Kapı Açık Uyarısı
Araçtaki kapılardan birinin tam kapanmadığını gösterir. Kapı açık kaldığında iç aydınlatma lambaları sürekli yanar ve akünün boşalmasına neden olur.
Kapılar kapalı olsa bile sensörler (switchler) kirli veya arızalıysa (plastik kısımların aşınması, vidaların gevşemesi gibi) yanlış uyarı verebilir.
Kapı kilit mekanizmasının temizlenmesi veya kilit dilindeki switchlerin kontrol edilmesi/değiştirilmesi gerekir.
52. Kaput Açık Uyarısı
Kaputun tam kilitlenmediğini, mandal mekanizmasının veya kilit switch'inin (algılayıcı) arızalı/pis olduğunu gösterir.
Öncelikle kaputu açıp sertçe kapatmak gerekir. Sorun devam ederse switch temizliği, ayarı veya değişimi gerekebilir.
53. Düşük Yakıt Uyarısı
En sık görülen uyarılardan biridir. Sürekli ihmal edilirse yakıt pompasına zarar verebilir.
54. Otomatik Şanzıman Uyarısı
Düşük şanzıman yağı, aşırı ısınma, sensör arızaları veya elektronik kontrol ünitesi sorunlarını gösterir. Vites geçişlerinde vuruntu, gecikme, titreme, koku veya aracın koruma moduna geçmesi ciddi arıza belirtileridir.
Uyarı ışığı yandığında, şanzımanın aşırı ısınmasını ve kalıcı hasarı önlemek için aracın güvenli bir yerde durdurulup yardım alınması gerekir.
55. Hız Sınırlayıcı Uyarısı
Araç belirlenen hız sınırını (radar, tabela veya set edilen hız) aştığında sizi sesli veya görsel olarak ikaz eden, güvenliği artıran bir sürüş destek sistemidir. Genellikle GPS verileri veya kameralar (trafik işaretleri tanıma) ile çalışır ve hız aşıldığında sürücüyü uyararak hızın düşürülmesini sağlar.
56. Süspansiyon Amortisör Uyarısı
Aracın yol tutuşunun, denge kontrolünün ve sürüş güvenliğinin ciddi oranda azaldığını gösterir. Genellikle virajda savrulma, çukurlarda lokurtu sesi, aşırı sallanma, yağ sızıntısı veya kaputun aşağı sarkması (hava süspansiyonlarında) ile kendini belli eder. Arızalı amortisörler fren mesafesini uzatır.
57. Düşük Yağ Basıncı Uyarısı
Motorun yeterince yağlanamadığını gösteren ciddi bir uyarıdır ve motorun kilitlenmesine neden olabilir. En yaygın nedenler; düşük yağ seviyesi, tıkalı yağ filtresi, arızalı yağ pompası veya motor aşınmasıdır.
Uyarı lambası yandığında araç güvenli bir yerde durdurulmalı, motor kapatılmalı ve yağ seviyesi kontrol edilmelidir.
58. Ön Cam Buz Çözücü Uyarısı
Aracın ön camındaki buğu, buz veya donu gidermek için hava üfleme sisteminin (defrost) aktif olduğunu gösterir. Bu bir arıza değil, görüşü netleştirmek için çalışan aktif bir güvenlik özelliğidir.
59. Bagaj Açık Uyarısı
Bagaj kapağının tam kapanmadığını, kilit mekanizmasının arızalandığını veya sensörün (switch) takılı kaldığını gösterir. Kapağı sıkıca kapatıp kilidi kontrol etmek sorunu çözebilir.
Sorun devam ederse sensör temizliği veya kilit mekanizması onarımı gerekir. Kapak açıkken araç kullanmak güvenlik riski oluşturur.
60. Stabilite Kontrolü Kapalı
Aracın savrulmayı önleyen elektronik denge sisteminin devre dışı kaldığını gösterir. Bu uyarı, genellikle sürücü tarafından kapatıldığında ya da sistemde bir arıza olduğunda yanar.
Genellikle sistem manuel olarak tekrar açılabilir veya arıza kodu kontrol edilmelidir.
61. Yağmur Sensörü Uyarısı
Ön camdaki sensörün su damlalarını algılayamadığını, kirlendiğini veya arızalandığını gösterir. Genellikle sensör alanındaki camın kirlenmesi, jel peddeki hava kabarcıkları veya silecek kolunun ‘’Auto’’ konumunda olmaması nedeniyle oluşur. Sensör yüzeyini temizleyerek veya silecek kolunu sıfırlayarak sorun genellikle çözülebilir.
62. Motor Arıza Lambası
Aracın emisyon veya motor yönetim sisteminde (sensörler, yakıt, ateşleme vb.) bir arıza algılandığında yanar.
Kırmızı lamba yandığında araç durdurulmalı, sarı lamba yandığında hız düşürülerek en yakın servise gidilmelidir.
64. Otomatik Cam Silme Uyarısı
Aracın yağmur sensörü sayesinde silecekleri otomatik olarak çalıştırdığı anlamına gelir. Sistem aktif olduğunda silecekler, yağmurun şiddetine göre kendiliğinden hız ayarlar. Bir arıza değil, sürüş konforunu artıran bir özelliktir.
RENKLER NE ANLAMA GELİYOR?
Araç gösterge panelinde yer alan uyarı ışıkları, renklerine göre farklı anlamlar taşır:
Kırmızı (Tehlike/Acil Durum): Ciddi bir arıza veya güvenlik sorunu olduğunu belirtir. Motoru korumak için güvenli bir yerde durup motoru kapatmanız gerekir.
Örnekler: Hararet ikaz lambası, yağ basıncı uyarısı, fren hidroliği uyarısı, şarj sistemi arızası, emniyet kemeri uyarısı.
Sarı/Turuncu (Uyarı/Kontrol): Sistemi kontrol ettirmeniz veya en kısa sürede bir servise gitmeniz gerektiğini gösterir. Araç çalışmaya devam edebilir ancak performans veya güvenlik riski olabilir.
Örnekler: Motor arıza lambası (Check Engine), lastik basınç sensörü, ABS uyarı lambası, ESP/ESC devre dışı uyarısı.
Yeşil / Mavi (Bilgilendirme/Aktif Sistem): Araçtaki bir özelliğin açık veya aktif olduğunu gösterir.
Örnekler: Kısa farlar (yeşil), sinyal lambaları (yeşil), hız sabitleyici (yeşil), uzun farlar (mavi).
Beyaz / Mavi (Durum/Özellik): Genellikle belirli bir sürüş yardımı veya sistemin o anki durumunu bildirir.
Sonuç olarak araç uyarı ışıkları “yanıp sönen detaylar” değil, doğrudan aracın sağlığıyla ilgili sinyallerdir. Bu nedenle görmezden gelinmemeli, her bir uyarının ne anlama geldiği bilinmeli ve gerekli durumlarda zaman kaybetmeden müdahale edilmelidir.