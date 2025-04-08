Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Araç sahipleri dikkat! Patlama ve yangına sebep oluyor: Elektrik şarj dinamosunu es geçmeyin

Oto tamirciler ve uzmanlar son günlerde artan araç yangınlarına karşı sürücüleri uyardı. Düzenli bakım ve kontrollerin yapılması gerektiğini belirten uzmanlar elektrik şarj dinamosuna dikkat çekti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 10:25

Trafikte son zamanlarda artan araç, otobüs ve minibüs yangınları vakalarının artması sonrası uzmanlar araç bakımlarının aksatılmaması konusunda sürücüleri uyarıyor. Oto tamir ustaları özellikle LPG sistemleri, elektrik arızaları ve araç içinde bırakılan yanıcı maddelerin ciddi risk oluşturduğunu belirtti.

Araç sahipleri dikkat! Patlama ve yangına sebep oluyor: Elektrik şarj dinamosunu es geçmeyin

Bu tür yangınların önüne geçmenin yolu ise düzenli bakım ve kontrollerden geçtiğini vurgulayan oto tamir ustası Oktay Kanat, "Araç yangınlarını önlemek için arabanın periyodik bakımlarının düzenli yapılması gerekir. Eğer LPG'li ya da benzinli bir araca sahipseniz bakımı yapılmalı ve elektrik tesisatı kontrol edilmeli ve LPG boruları iki yılda bir değiştirilmeli. Ayrıca araç sahipleri genelde bir şey olmadığı sürece şarj dinamosuna baktırmıyorlar. Fakat şarj dinamosu kaynaklı çıkan yangıları da önlemek için bakımının düzenli yaptırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Araç sahipleri dikkat! Patlama ve yangına sebep oluyor: Elektrik şarj dinamosunu es geçmeyin

ÇAKMAK VE DEODORANT SPREYLERİNE DİKKAT!

Yaz aylarında hava sıcaklığını artmasıyla birlikte araç yangınlarında da artış olduğunu belirten oto tamir ustası Kanat, sözlerini şöyle noktaladı:
"Araç yangınları genelde elektrik tesisatından kaynaklı oluyor. Elektrik şarj dinamosunun yüksek amperde şarj yapması, aküyü patlatıyor. Bu patlama da yangına sebebiyet veriyor. Ayrıca kış aylarında kedi veya fare gibi hayvanlar arabanın motor bölümüne girerek orada bulanan kabloları kemirebiliyor. Bu da elektrik devresinde kısa devre yaparak yangına sebep oluyor. Başka bir sebep ise havaların ısınması. Yaz aylarında hava sıcaklığı 25-30 derece ise arabanın iç sıcaklığı daha yüksek oluyor. Eğer arabanın içerisinde çakmak veya deodorant spreyleri varsa bunlar güneş ışığına maruz kalarak aşırı ısınıp araçta patlama ve yangına sebep verebiliyor. Bu yüzden araç sahipleri çakmak ve deodorantları araçta tutmamaya dikkat etmeli."

Araç sahipleri dikkat! Patlama ve yangına sebep oluyor: Elektrik şarj dinamosunu es geçmeyin
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araç fiyatlarını şişirenler yandı! Mahkemeden emsal karar: Fazladan alınan para geri ödenecek
Otomobil piyasasında çarpıcı detay! En çok satan araçlar belli oldu, 42 ülke aynı modeli tercih etti

Sıkça Sorulan Sorular

Bir akü en fazla kaç yıl dayanır?
Akü ömrü, kullanım süresine ve sıklığına göre değişir. Aynı zamanda iklimsel etkiler, araca takılı değilse akünün saklama koşulları, marş sayısı, motor kapalı haldeyken araç elektrik donanımlarının kullanımı gibi faktörler de akünün ömrünü etkiler. Ortalama verilere göre bir akünün ömrü 4-5 yıldır.
ETİKETLER
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.