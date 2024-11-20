Araç sahiplerine akü uyarısı: Özellikle sabah aracı çalıştırırken bu sorun yaşanabiliyor

20 Kasım 2024 13:39 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 13:39

Oto tamircileri kış mevsiminden dolayı araç sahiplerine akü uyarısında bulundu. Uzmanlar muhakkak soğuk havalarda akünün ölçümünün yapılması gerektiğine dikkat çekti. Özellikle aracı sabah çalıştırırken yaşanan kritik soruna ilişkin yapılması gerekenler anlatıldı. İşte detaylar...

En çok satışını artıran ve düşüren otomobil markaları belli oldu

En çok satışını artıran ve düşüren otomobil markaları belli oldu

Galericiler ve oto tamircileri kış mevsiminde havaların soğumasıyla beraber otomobilde artan en önemli arızalara dikkat çekti. Özellikle bazı araçlarda akü sorunlarının baş göstermemesi için uzmanlar muhakkak ölçüm yaptırılması gerektiğini söyledi. Yeni model araçlarda amper düşüklüğünün ciddi elektronik sorunlara sebep olduğu belirtiliyor.

OTOMOBİLDE AKÜYE DİKKAT!

Afyonkarahisar’da uzun yıllardır akü bakım ve satışı yapan Ahmet Çakır, akü sağlığı ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı. Ahmet Çakır, soğuk havalarda araç akülerinin güç kaybedebileceğini ve özellikle sabahları aracın ilk çalıştırmasında artan marş gücü ihtiyacına yanıt veremeyebileceğini kaydetti.

AKÜLERDE ŞARJ SORUNU

Akü sağılığında en önemli konunun şarj olduğunu hatırlatan Çakır, ''Tam dolu bir akü -70 derecede donarken tamamen boş bir akü -5 derecede donabilir. Bu nedenle soğuk havalarda akünün şarjlı halde bulunması daha doğrusu akünün şarjının olması gerektiği kadar dolu olması çok önemlidir. Şarjlı akülerin normal şartlarda donması pek mümkün olmuyor. Ancak şarjı yeterli olmayan akümülatörler deşarj seviyesine göre 0 ve eksi 20 derece arasında dahi donabiliyor. Bu nedenle soğuk havalarda akünün şarjının tam olmasına dikkat etmek gerekiyor'' dedi.

ÖLÇÜMLER MUTLAKA YAPILMALI

Problemlerin önüne geçmek için aracın belli aralıklarla çalıştırılması gerektiğini söyleyen Ahmet Çakır, ''Kış aylarında akü bakımı için akünün elektrolit yoğunluğu ya da durgun voltajı ölçülerek akünün dolu olup olmadığı hakkında fikir sahibi olmak oldukça önemli oluyor. Akümülatörün durgun voltajı 12,40Volt ve daha altında ise doluluk oranı da yüzde 75 ve altı seviyelerinde bulunuyor. Bu durumda akünün mutlaka redresör şarjı işlemi yapılarak yüzde 100 seviyesine çıkarılması gerekiyor. Bu yüzden araç sahipleri kış mevsimi iyice kendini göstermeden akü ölçümlerini yaptırmaları gerekiyor. Bunun yanında özellikle yeni model araçlarda akü amperlerine muhakkak bakılmalı. Çünkü amper düşüklüğü bazı araçlarda ciddi elektronik sorunlara neden olabilir'' dedi.