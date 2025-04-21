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 | Murat Makas

Araç sahiplerine ikaz ışıkları uyarısı: Büyük masraf çıkabilir, hayati önem taşıyor

Diyarbakır'da oto tamir ustası araçlarda bulunan gösterge paneline dikkat çekerek ikaz ışıkları konusunda uyarıda bulundu. Arıza ikaz ışıklarının sürücüler tarafından dikkate alınması gerektiğini söyleyen oto ustası büyük masrafların oluşabileceğini söyledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 13:50

Yaz mevsimi yaklaşırken birçok sürücü şehirler arası yolculuk için hazırlık ve periyodik bakımlarını yaptırıyor. Ancak oto tamir ustaları yola çıkmadan önce sürücülerin dikkat etmesi gereken kritik noktaları anlatıyor.

Araç sahiplerine ikaz ışıkları uyarısı: Büyük masraf çıkabilir, hayati önem taşıyor

ARAÇ GÖSTERGE PANELİNE DİKKAT!

Her araçta bulunan gösterge panelindeki arıza ikaz ışıkları, araçta bulunan beyin tarafından algılanan arızaların gösterge paneline iletilmesiyle uyarı veriyor. Bu ikaz ışıklarından bazılarının hayati önem taşıdığı ifade ediliyor. Oto tamir ustası, ikaz ışıklarının önemsenmemesi sonucu büyük masraflar çıkabileceğine dikkat çekti.

KRİTİK 3 UYARI

Oto tamir ustası Erdal Şenyiğit, arıza ikaz ışığının araçlardaki acil uyarı ışığı olduğunu ifade etti. Şenyiğit, "Önemli olan 3 tane uyarı vardır. Bunların dikkate alınması lazım. En önemli uyarılardan biri akü şarj işaretidir, ikinci uyarımız yağ lambası ışığıdır, üçüncü uyarımız ise hararet ikaz ışığıdır. Elektrik aksamı kısmındaki uyarılar akü şarj uyarısıdır. Yağ lambası ikaz uyarısı ve hararet ikaz ışığıdır mekanik uyarılardır" dedi.

Araç sahiplerine ikaz ışıkları uyarısı: Büyük masraf çıkabilir, hayati önem taşıyor

Bu tür durumlarda aracın hemen müsait bir yere çekilmesi gerektiğini, asla kullanılmaması ve çekici yardımı ile servislere götürülmesi gerektiğini aktaran Şenyiğit, "Diğer uyarı ışıkları için ise stabil ve yavaş bir şekilde en yakın servislere uğrayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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#Otomobil
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