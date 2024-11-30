Araç sahiplerine kritik uyarı: Eğer yaptırmazsanız motorun ömrü kısalır

30 Kasım 2024 10:32 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 10:41

Araç bakım servisleri ve uzmanlar kışın araçlarda sıvı bakımının önemli olduğunu vurguladı. Oto sanayicilik yapan Deniz Himmetoğlu soğuyan havalarda otomobilde yaptırılması gereken bakımları anlattı. İşte detaylar...

Araç bakım servisleri ve uzmanlar kış​ aylarında otomobil bakımı için sık sık uyarılarda bulunuyor. Büyük kazalara sebebiyet vermemek için bazı teknik bakımlar ön plana çıkıyor. Kayseri​'de oto sanayicilik yapan Deniz Himmetoğlu, soğuyan havalarda araçların ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Özellikle kış aylarında antifriz​ dereceleri ölçülmeli” dedi.

''ANTİFİRİZ OLMAZSA DONMA OLUR, MOTORUN ÖMRÜ KISALIR''

Kış aylarında araçların antifriz ölçümlerinin yapılması gerektiğini söyleyen Deniz Himmetoğlu, “Şu an havaların soğuması ile birlikte iyi bir yoğunluk var sanayide. İnsanlar antifriz değişimi, lastik değişimi için sanayimize geliyorlar. Kışlık bakımında motorun yağ bakımı, sıvı bakımları, antifrizleri, lastik bakımları bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle kış aylarında, antifrizlerin derecesinin ölçtürülmesi lazım. Kışlık lastiklerin takılması lazım. Bu tür şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. Yağ bakımları düzenli, yaptırılmadığı zaman, motorun ömrü kısalır. Motor da belli başlı arızalar vermeye başlar. Antifriz bakımını yaptırılmadığı zaman motorda kışın soğuk havalarda donma yapar. Antifriz sadece kış aylarında yapılması gereken bir ihtiyaç değil. Sürekli olması gerekiyor ki çünkü araçta metal suyla buluştuğu zaman paslanma yapar. O paslanmayı da önlemek için antifrizin sürekli olması gerekiyor araçta” dedi.

Himmetoğlu düzenli bakımların aksamaması gerektiğini söyleyerek, “Dediğimiz gibi sıvı bakımları, antifriz, yağ bakımları, lastik değişimi, bu bunlara şu anda araçlarda dikkat edilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz de özellikle kış aylarında araçlarının sağlığı için düzenli bakımlarını yaptırmalarıdır” ifadelerini kullandı.