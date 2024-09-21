Araç sahiplerini şaşırtacak tuzak! Sıfır otomobildeki bu sorun kadın sürücünün başına geldi: 20 bin TL fiyat çektiler

21 Eylül 2024 18:35 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 18:36

Sıfır otomobili olan bir kadın aracının lastiklerindeki sorun üzerine mahalle lastikçisine gitti. Sıfır otomobilin lastiklerindeki sorun sonrası yenileme çalışması için kadın sürücüye 20 bin TL fiyat verildi. Yetkili bayi sahipleri aracı olanları uyardı. İşte detaylar...

Otomobili olanların en sık karşılaştığı sorunlardan biri de lastik sorunları. Hasar türlerine göre taşıt lastiklerinde delikler, kesikler, yarık gibi sorunlar oluşabiliyor. Yaz ve kış mevsimlerinde ayrı ayrı bakım gerektiriyor. Lastiklerde sadece patlama, kesilme, merkez ısınma, aşınma değil basın sensörleri de sorun haline gelebiliyor.

Batman'da Sevde G. adlı kadının başına bir olay geldi. 8 Eylül'de kullandığı otomobilini lastik basınç sensörlerinin yanması üzerine mahalle lastikçisine götüren Sevde, beklemediği cevapla karşılaştı.

ARACA 20 BİN TL FİYAT ÇEKTİ

Sevde G., lastikçinin, sorun yaşanan lastiklerin arabaya ait olmadığını, eğri olduğunu, işlem yaparak lastiklerin kendilerini bir süre idare edeceğini ancak dört tekerin de değiştirilmesi gerektiği görüşünde bulunarak, 20 bin lira fiyat çıkardığını öne sürdü. Sevde G. daha sonra, arabasının lastiklerini kendi bayisine götürdü. Lastik bayisindeki ustalar yaptıkları kontrollerde lastiklerin içine sıvı madde bırakıldığını belirleyip, gerekli işlemleri 700 lira maliyetle yaptı.

UYARI IŞIKLARINA DİKKAT!

Gültepe Sanayi Sitesi'nde lastik bayisi işleten Mesut Aslan, kadın müşterilerin genellikle araçlarındaki uyarı ışıklarını anlamakta zorlandıklarını ve bu durumun panik oluşturabileceğini söyledi.

İÇİNE SIVI ENJEKTE ETMİŞ

Aslan, lastiklerin eğriliğinin gözle tespit edilemeyeceğini ve bunun ancak bir rot balans ustası tarafından kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, "İçine sıvı enjekte edilmiş, nasıl enjekte etmişse? Bunu yapınca denge kaybına sebep olmuş. Bu yüzden lastikçinin yanına geri gitmemiş, yanıma geldi" dedi.

ARAÇ SIFIR, LASTİK DE SIFIR

"Lastiği açtığımızda içinde sıvı gördük" diyen Aslan, "Bu, aracın dengesini, rot balansını bozar. Direksiyonda çok aşırı titreme yapar, sürüş güvenliğini tehlikeye atar. Mahalle arasındaki lastikçi arkadaşımızı tanımıyorum ama içine sıvı enjekte etmiş. Bu aracın lastiklerinin değişmesini söylemiş, bayan sürücümüzü de tedirgin etmiş. Rakam olarak bu lastiklerin 20 bin liraya değişeceğini söylemiş. Araç sıfır, lastikler sıfır. Bayan sürücümüz de şüphelendiği için kabul etmemiş. Kurumsal yetkili servise, yanımıza geldi. Biz, bu aracın uyarı ışığını söndürdük. İçindeki sıvıyı boşalttık, rot balansını yaptık. Test sürüşünü de yaptık. Meblağ olarak da 700 lira aldık. Böyle art niyetli insanlarda var, dikkatli olmak gerek" ifadelerini kullandı.