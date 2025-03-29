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 | Murat Makas

Araç sahipleri dikkat! 1 Nisan'da sona eriyor, ücreti 800 liradan başlıyor

Taksi, hafif kamyon, otobüs dahil, özel araç gibi birçok taşıtta zorunlu olan 1 Aralık 2024’te başlayan kış lastiği zorunluluğu bitiyor. Sorunsuz seyahat için hayati görülen kış lastiği değişimi için ücretler merak ediliyor. İşte detaylar…

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 11:51

Kazaları önlemede hayati öneme sahip kış lastiği zorunluluğu bu yıl sona eriyor. Uzmanlar kar ve buz üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmış lastiklerin yazın kullanılması durumunda özelliğini kaybedeceğini söylüyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda da kritik öneme sahip lastiklerin değişiminde ücretler belli oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartları dikkate alınarak yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.
Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim ekipleri tarafından yapılıyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU BİTİYOR

Türkiye genelinde 1 Aralık 2024'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan Salı günü sona erecek.

KIŞ LASTİKLERİ YAZ MEVSİMİNDE KULLANILDIĞINDA ÖZELLİĞİNİ KAYBEDİYOR

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda optimum performans sergilemek için özel olarak üretilmesi dolayısıyla yaz mevsiminde kullanıldığında bu özelliğini kaybediyor. Sıcak havalarda lastikler daha çok aşınacağı için erken aşınma, performans kaybı gibi sorunlara yol açıyor. Soğuk hava kullanımına göre tasarlanan kış lastikleri, yazın kullanıldığında yol tutuşunda ciddi azalmaya sebep oluyor, araç üzerindeki kontrolü olumsuz etkilerken yakıt tüketimini de artırıyor.

Mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı, çevreye daha fazla karbon salımına yol açıyor. Mevsiminde doğru lastik kullanarak çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlanmış oluyor.

LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ 800 LİRADAN BAŞLIYOR

Lastik sökme-takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 800 lira, 15 ve 16 inç olanlar için 1000 lira, 17 inçler için 1250 lira, 18 inçler için 1500 lira, 19 inçler için 1700 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 2 bin lira olarak uygulanıyor.
Lastik oteli hizmeti ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde sunuluyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Yaz aylarında kış lastiği kullanırsak ne olur?
Yaz mevsiminde kış lastiği kullanmanın önerilmemesinin en önemli sebebi, kaza ihtimalini arttırmasıdır. Örneğin yaz aylarında kış lastiğinin çabuk ve daha çok ısınması nedeniyle fren mesafesi uzar. Ayrıca kış lastiklerinin yumuşak yanakları nedeniyle keskin virajlarda araçlar yana daha çok yatıp yoldan ayrılabilir.
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#Kar Lastikleri
#Otomobil
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