Araç sürücülerini şaşırtan sonuçlar! İşte sürüş deneyimi en kötü elektrikli otomobiller listesi

Şubat 27, 2026 20:24
1
Araç tutkunları

JD Power 2026 ABD Elektrikli Araç Deneyimi (EVX) Sahiplik Çalışması'nda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araç deneyimi memnuniyet araştırmasında en düşük puanı alan otomobiller belli oldu.

2
elektrikli otomobil

Küresel otomobil piyasasında hareketlilik devam ederken birçok marka yeni model elektrikli otomobillerini tanıtıyor. 2026’da piyasaya daha fazla tasarım ve dijital özellikleri öne çıkan elektrikli otomobiller sürülmesi bekleniyor.
 

3
JD Power 2026 ABD Elektrikli Araç Deneyimi (EVX)

Yeni yayınlanan JD Power 2026 ABD Elektrikli Araç Deneyimi (EVX) Sahiplik Çalışması'nda genel olarak elektrikli araç sahiplerinin memnuniyeti bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
 

4
General Motors

Ancak General Motors'un elektrikli crossover modeli bu dalgayı yakalayamadı ve 1.000 üzerinden 711 puan aldı. Chevrolet Blazer EV ise 727 puanla sınıfındaki en düşük puanlı araçlardan biri haline geldi. Elektrikli araçlar araştırmada dijital platformları, şarj durumu ve yol tutuş-tasarım şeklinde öne çıktı.
 

5
Chevy Equinox EV

Geçen hafta yayınlanan araştırmaya göre,722 puanla Chevy Equinox EV ve 623 puanla Honda Prologue dikkat çekmişti. Ford Mustang Mach-E, 760 puanla kitlesel pazarda liderliği ele geçirirken, onu 748 puanla Hyundai IONIQ 6 ve 745 puanla Kia EV9 yakından takip ediyor.
 

6
Hyundai IONIQ 5 - 743

İşte JD Power 2026 ABD Elektrikli Araç Deneyimi Araştırmasında düşük puan araçlar listesi:

Hyundai IONIQ 5 - 743
 

7
Kia EV6

Kia EV6 - 743

8
Ford F150

Ford F150 - Lightning - 731

9
Chevrolet

Chevrolet Equinox EV - 722

10
Chevrolet

Chevrolet Blazer EV - 711

11
Honda Prologue

Honda Prologue - 623

