Araç sürücülerini şaşırtan sonuçlar! İşte sürüş deneyimi en kötü elektrikli otomobiller listesi

JD Power 2026 ABD Elektrikli Araç Deneyimi (EVX) Sahiplik Çalışması'nda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araç deneyimi memnuniyet araştırmasında en düşük puanı alan otomobiller belli oldu.
Küresel otomobil piyasasında hareketlilik devam ederken birçok marka yeni model elektrikli otomobillerini tanıtıyor. 2026’da piyasaya daha fazla tasarım ve dijital özellikleri öne çıkan elektrikli otomobiller sürülmesi bekleniyor.
Yeni yayınlanan JD Power 2026 ABD Elektrikli Araç Deneyimi (EVX) Sahiplik Çalışması'nda genel olarak elektrikli araç sahiplerinin memnuniyeti bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Ancak General Motors'un elektrikli crossover modeli bu dalgayı yakalayamadı ve 1.000 üzerinden 711 puan aldı. Chevrolet Blazer EV ise 727 puanla sınıfındaki en düşük puanlı araçlardan biri haline geldi. Elektrikli araçlar araştırmada dijital platformları, şarj durumu ve yol tutuş-tasarım şeklinde öne çıktı.
Geçen hafta yayınlanan araştırmaya göre,722 puanla Chevy Equinox EV ve 623 puanla Honda Prologue dikkat çekmişti. Ford Mustang Mach-E, 760 puanla kitlesel pazarda liderliği ele geçirirken, onu 748 puanla Hyundai IONIQ 6 ve 745 puanla Kia EV9 yakından takip ediyor.
İşte JD Power 2026 ABD Elektrikli Araç Deneyimi Araştırmasında düşük puan araçlar listesi:
Hyundai IONIQ 5 - 743
Kia EV6 - 743
Ford F150 - Lightning - 731
Chevrolet Equinox EV - 722
Chevrolet Blazer EV - 711
Honda Prologue - 623