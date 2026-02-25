Araç tutkunları dikkat! Alıcıların liste fiyatı üzerinde ödediği otomobiller belli oldu

Kategoriler
Tüketici Raporları'na göre alıcıların liste fiyatı üzerinde ödediği otomobiller belli oldu. Yapılan araştırmalarda yeni model üretim araç markaları öne çıktı.
Ekim ayında ilk kez 50.000 dolara ulaşan ve ardından Aralık 2025'te 50.318 dolara kadar yükselen ABD'deki ortalama araç fiyatları, Kelley Blue Book verilerine göre Ocak 2026'da 49.191 dolara geriledi.
ABD’de dahil birçok ülkedeki fiyatlar, dolar-altındaki durum ve gümrük vergileri otomobil fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Fiyat artışlarının bu dönemlerde yavaşlamasına rağmen bazı otomobil modelleri piyasa değerinin üstünde. TrueCar'dan elde edilen verileri kullanan Consumer Reports (CR), bazı 2026 model araçların üretici tarafından önerilen perakende satış fiyatının (MSRP) %7'ye kadar üzerinde satıldığını tahmin ediyor.
Otomobil araştırmacıları fiyatının farklı satış noktalarında üzerinde olduğu araçları araştırdı. Fiyatının üstünde satılan Chevrolet Trax, Toyota RAV4, Ford Maverick, Ford Bronco Sport gibi popüler alıcısı çok olan markalara yeni markalar eklendi.
Nissan Kicks: Tavsiye edilen satış fiyatının %5 üzerinde
Kicks'e iyi bir yol tutuşu, sürüş performansı ve motor tepkisi kazandırdı.
Önden çekişli versiyonlar 0'dan 100 km/s hıza yaklaşık 10 saniyede ulaşırken, dört çekerli versiyonlar yaklaşık 9 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Nissan Kicks'in fiyatı 22.430 dolardan başlıyor.
Kia Seltos: Tavsiye edilen perakende satış fiyatının %5 üzerinde
Ön ızgarası tartışmalı olsa da yeniden tasarlanan 2027 Kia Seltos oldukça çekici görünüyor. Ancak bu durum, bu küçük SUV için her zaman böyle olmamıştı. İlk nesil oldukça sıradan tasarımı nedeniyle sıkıcı olarak nitelendirilmişti.
Ayrıca 146 beygir gücündeki temel motorun özellikle güçlü olmaması ve 0'dan 100 km/s hıza ulaşmasının 8,3 saniye sürmesi de durumu iyileştirmiyordu. 2026 Kia Seltos'un başlangıç fiyatı 23.790 dolar.
Mitsubishi Eclipse Cross: Tavsiye edilen perakende satış fiyatının %5 üzerinde
Mitsubishi, eskiden bütçeye uygun, eğlenceli ve heyecan verici bir araba arayanların ilk tercihiydi. Ancak işler değişti. Günümüz standartlarına göre hala nispeten uygun fiyatlı olsalar da performans odaklı anlayışları kayboldu.
Mitsubishi Cross için beş yıl veya 60.000 mil sınırlı garanti, 10 yıl veya 100.000 mil güç aktarma sistemi garantisi ve iki yıl veya 30.000 mil ücretsiz bakım hizmeti sunuyor. Tüm bunlar, 24.995 dolarlık başlangıç fiyatıyla sunuluyor. Türkiye’de 2020 modellerinde fiyat 1 milyon 500 bin TL’yi geçiyor.