Araç tutkunları dikkat! Alıcıların liste fiyatı üzerinde ödediği otomobiller belli oldu

Mitsubishi Cross için beş yıl veya 60.000 mil sınırlı garanti, 10 yıl veya 100.000 mil güç aktarma sistemi garantisi ve iki yıl veya 30.000 mil ücretsiz bakım hizmeti sunuyor. Tüm bunlar, 24.995 dolarlık başlangıç ​​fiyatıyla sunuluyor. Türkiye’de 2020 modellerinde fiyat 1 milyon 500 bin TL’yi geçiyor.