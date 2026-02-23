Araç tutkunları dikkat! En düşüğü 700 bin TL: Hala satın almaya değer ikinci el otomobiller

2018 Honda Accord

JustAnswer'da otomobil uzmanı ve tamircisi olan Chris Pyle'a göre, Accord harika bir araba ve 150.000 milin çok ötesine kadar gidebilir. Pyle araç alacakları uyararak "İkinci el bir araba satın alırken, baştan aşağı, içten dışa iyice kontrol edilmeli ve motor ile şanzıman da birçok kez incelenmelidir" diyor.

2018 öncesi HONDA ACCORD 2.0 EXECUTİVE otomatik full paket 600-700 bin TL civarında seyrediyor.

