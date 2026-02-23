Araç tutkunları dikkat! En düşüğü 700 bin TL: Hala satın almaya değer ikinci el otomobiller

Kategoriler
Araç tutkunları yüksek fiyatlar sebebiyle alternatif fiyatlara bakarak bir otomobil listesi oluşturuyor. Araç alacaklara ikinci el piyasasından kötü haberler geliyor. Artık sınırlı modeller 700 bin TL civarında seyrediyor. Uzmanlar hala satın almaya değer ikinci el otomobilleri sıraladı. İşte detaylar…
İkinci el piyasasında artık 15 bin dolar veya 700 bin TL altında kaliteli araç bulmak zor hale geliyor. Türkiye piyasasında da sadece fiyat odaklı değil konfor, sürüş, yol tutuş ve bakım maliyetleri göz önünde bulunduruluyor.
Oto uzmanları tüketicilere 700 bin TL civarı ve üstü alınabilecek bazı araçları sıraladı. Türkiye’de satışı devam eden bu markaların ve modellerin ikinci eli bile 1 milyon 500 bin TL’yi bulabiliyor.
İşte uzmanların hala satın almaya değer dediği ikinci el otomobiller…
2018 Honda Accord
JustAnswer'da otomobil uzmanı ve tamircisi olan Chris Pyle'a göre, Accord harika bir araba ve 150.000 milin çok ötesine kadar gidebilir. Pyle araç alacakları uyararak "İkinci el bir araba satın alırken, baştan aşağı, içten dışa iyice kontrol edilmeli ve motor ile şanzıman da birçok kez incelenmelidir" diyor.
2018 öncesi HONDA ACCORD 2.0 EXECUTİVE otomatik full paket 600-700 bin TL civarında seyrediyor.
2021 Honda Civic
Uzmanlar yıllardır bu modellerin teknik olarak sağlam olduğunu söylerken fiyat değerini koruması en önemli etken olduğunu söylüyor.
AutoInsurance.org'dan otomotiv sektörü uzmanı Melanie Musson da, güvenilirliği ve sağlamlığı nedeniyle Civic'i satın alınacak ikinci el araçlar listesine ekledi.
Musson, Civic'lerin diğer benzer araçlara göre 300.000 mil sınırını çok daha sık aştığını belirtti. Türkiye’de bazı araç sitelerinde 2016-2017 modelleri bile 1 milyon TL’yi geçebiliyor.
2023 Toyota Corolla
Honda yerine Toyota kullanmayı tercih ediyorsanız, Pyle Toyota Corolla hakkında olumlu şeyler söyledi. Tıpkı Civic gibi, Corollaların da sağlam ve uzun ömürlü olduğunu belirtti.
Ancak değerlerini korudukları için, daha eski veya daha yüksek kilometreli ikinci el seçeneklere bakmanız gerekebilir. Türkiye fiyatıyla bazı modeller 1 milyon TL’yi geçiyor.
2022 Nissan Altima
Bakım masrafları, motor ve mekanik düşünüldüğünde anketlerde üst sıralarda yer alıyor. Otomobil uzmanları Nissan Altima’nın ikinci ellerini öneriyor.
2016 benzinli modellerinde NİSSAN ALTİMA USA VERSİYON F1 vites premium D segment - 1 milyon 300 bin TL’yi buluyor.
2020 Kia Sorento
Otomobil uzmanları çoğu modellerinin üretiminde teknik olarak sağlamlığından bahsediyor. Sadece 2.5 CRDi Prestige 2008 modellerinde bile fiyat 700 bin TL civarında seyrediyor.