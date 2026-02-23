Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Araç tutkunları dikkat! En düşüğü 700 bin TL: Hala satın almaya değer ikinci el otomobiller

Şubat 23, 2026 12:46
1
İkinci el otomobil

Araç tutkunları yüksek fiyatlar sebebiyle alternatif fiyatlara bakarak bir otomobil listesi oluşturuyor. Araç alacaklara ikinci el piyasasından kötü haberler geliyor. Artık sınırlı modeller 700 bin TL civarında seyrediyor. Uzmanlar hala satın almaya değer ikinci el otomobilleri sıraladı. İşte detaylar…

2
Araç tutkunları

İkinci el piyasasında artık 15 bin dolar veya 700 bin TL altında kaliteli araç bulmak zor hale geliyor. Türkiye piyasasında da sadece fiyat odaklı değil konfor, sürüş, yol tutuş ve bakım maliyetleri göz önünde bulunduruluyor.

3
otomobil markası

Oto uzmanları tüketicilere 700 bin TL civarı ve üstü alınabilecek bazı araçları sıraladı. Türkiye’de satışı devam eden bu markaların ve modellerin ikinci eli bile 1 milyon 500 bin TL’yi bulabiliyor.

4
otomobil

İşte uzmanların hala satın almaya değer dediği ikinci el otomobiller…

5
2018 Honda Accord

2018 Honda Accord

JustAnswer'da otomobil uzmanı ve tamircisi olan Chris Pyle'a göre, Accord harika bir araba ve 150.000 milin çok ötesine kadar gidebilir. Pyle araç alacakları uyararak "İkinci el bir araba satın alırken, baştan aşağı, içten dışa iyice kontrol edilmeli ve motor ile şanzıman da birçok kez incelenmelidir" diyor. 

2018 öncesi HONDA ACCORD 2.0 EXECUTİVE otomatik full paket 600-700 bin TL civarında seyrediyor.
 

6
2021 Honda Civic

2021 Honda Civic

Uzmanlar yıllardır bu modellerin teknik olarak sağlam olduğunu söylerken fiyat değerini koruması en önemli etken olduğunu söylüyor.

AutoInsurance.org'dan otomotiv sektörü uzmanı Melanie Musson da, güvenilirliği ve sağlamlığı nedeniyle Civic'i satın alınacak ikinci el araçlar listesine ekledi.

7
Honda

Musson, Civic'lerin diğer benzer araçlara göre 300.000 mil sınırını çok daha sık aştığını belirtti. Türkiye’de bazı araç sitelerinde 2016-2017 modelleri bile 1 milyon TL’yi geçebiliyor.

8
2023 Toyota Corolla

2023 Toyota Corolla

Honda yerine Toyota kullanmayı tercih ediyorsanız, Pyle Toyota Corolla hakkında olumlu şeyler söyledi. Tıpkı Civic gibi, Corollaların da sağlam ve uzun ömürlü olduğunu belirtti.

9
2023 Toyota Corolla

Ancak değerlerini korudukları için, daha eski veya daha yüksek kilometreli ikinci el seçeneklere bakmanız gerekebilir. Türkiye fiyatıyla bazı modeller 1 milyon TL’yi geçiyor.

10
2022 Nissan Altima

2022 Nissan Altima

Bakım masrafları, motor ve mekanik düşünüldüğünde anketlerde üst sıralarda yer alıyor. Otomobil uzmanları Nissan Altima’nın ikinci ellerini öneriyor.

2016 benzinli modellerinde NİSSAN ALTİMA USA VERSİYON F1 vites premium D segment - 1 milyon 300 bin TL’yi buluyor.
 

11
2020 Kia Sorento

2020 Kia Sorento

Otomobil uzmanları çoğu modellerinin üretiminde teknik olarak sağlamlığından bahsediyor. Sadece 2.5 CRDi Prestige 2008 modellerinde bile fiyat 700 bin TL civarında seyrediyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.