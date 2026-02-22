Menü Kapat
Araç tutkunlarını şaşırtan araştırma! Sürüş keyfi açısından en tatmin edici otomobil markası belli oldu

Şubat 22, 2026 17:24
1
Araç tutkunları

Araç tutkunları ve yeni otomobil bakanlar için yapılan araştırmada en güvenilir, sürüş açısından keyifli olan marka belli oldu. Listede dev markaların sıralaması şaşırttı. İşte detaylar…

2
otomobil

Yeni otomobil alacak tüketiciler fiyat, teknik ve bakım özellikleri, yakıtın yanı sıra konfora da önem vermeye başladı. Son teknolojiyle donatılmış otomobillerde yol tutuş konforu ve mekanik öne çıkarken daha alt modellerde aracın iç tasarımı ve koltuklar öne çıkıyor.
 

3
araç

Her yıl otomobil alacaklar için anket düzenleniyor. Araç tutkunlarına yeni ankette "Fiyat, performans, güvenilirlik, konfor, keyif vb. kriterlere göre, tekrar seçim yapma şansınız olsa hangi aracı alırsınız?’’ sorusu soruldu.

4
otomobil markası

Sürüş keyfi açısından en çok tercih edilen marka belli oldu. En son Consumer Reports sahiplik memnuniyeti sıralamasında 1 numaraya yerleşen Rivian şaşırttı.

5
Rivian

Rivian, güvenilirlik konusunda geçmişte sonuncu sırada yer almasına rağmen (BMW her üç seferde de ikinci oldu), bu yıl da üst üste üçüncü kez bu sırayı elde etti.

6
tesla

İlk 10'u azalan sırayla Subaru, Tesla, Ford, Genesis, Lexus, Toyota, Honda ve Chevrolet tamamladı.

7
CR Rivian

CR Rivian, konfor, sürüş, kabin içi depolama, kullanım kolaylığı ve sahip olma maliyetleri kategorilerinde sıralamalar sunmak için biraz daha derinlemesine inceleme yapıyor.

8
Rivian markası

Rivian, bu kategorilerden ikisinde (konfor ve kullanım kolaylığı) liderliği ele geçirerek genel olarak 1 numaralı konumunu korudu.

9
yol tutuş

Tercih sebeplerinden ilki, kabin içi konfor unsurları ve sürüş deneyiminin bir kombinasyonunu ifade ederken, ikincisi kumanda kollarının kullanım kolaylığını kapsıyor.

10
Rivian R1S

Bu nedenle, CR'nin 2026 Rivian R1S ve R1T'nin kokpitlerinin "üstün, yüksek teknoloji ürünü bir görünüm" sergilediğini düşünmesi şaşırtıcı değil. Aslında, üst düzey 2026 Rivian R1T ve R1S dört motorlu modeller incelendiğinde, iç mekan hakkında övgüler aldı.

