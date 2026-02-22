Araç tutkunlarını şaşırtan araştırma! Sürüş keyfi açısından en tatmin edici otomobil markası belli oldu

Kategoriler
Araç tutkunları ve yeni otomobil bakanlar için yapılan araştırmada en güvenilir, sürüş açısından keyifli olan marka belli oldu. Listede dev markaların sıralaması şaşırttı. İşte detaylar…
Yeni otomobil alacak tüketiciler fiyat, teknik ve bakım özellikleri, yakıtın yanı sıra konfora da önem vermeye başladı. Son teknolojiyle donatılmış otomobillerde yol tutuş konforu ve mekanik öne çıkarken daha alt modellerde aracın iç tasarımı ve koltuklar öne çıkıyor.
Her yıl otomobil alacaklar için anket düzenleniyor. Araç tutkunlarına yeni ankette "Fiyat, performans, güvenilirlik, konfor, keyif vb. kriterlere göre, tekrar seçim yapma şansınız olsa hangi aracı alırsınız?’’ sorusu soruldu.
Sürüş keyfi açısından en çok tercih edilen marka belli oldu. En son Consumer Reports sahiplik memnuniyeti sıralamasında 1 numaraya yerleşen Rivian şaşırttı.
Rivian, güvenilirlik konusunda geçmişte sonuncu sırada yer almasına rağmen (BMW her üç seferde de ikinci oldu), bu yıl da üst üste üçüncü kez bu sırayı elde etti.
İlk 10'u azalan sırayla Subaru, Tesla, Ford, Genesis, Lexus, Toyota, Honda ve Chevrolet tamamladı.
CR Rivian, konfor, sürüş, kabin içi depolama, kullanım kolaylığı ve sahip olma maliyetleri kategorilerinde sıralamalar sunmak için biraz daha derinlemesine inceleme yapıyor.
Rivian, bu kategorilerden ikisinde (konfor ve kullanım kolaylığı) liderliği ele geçirerek genel olarak 1 numaralı konumunu korudu.
Tercih sebeplerinden ilki, kabin içi konfor unsurları ve sürüş deneyiminin bir kombinasyonunu ifade ederken, ikincisi kumanda kollarının kullanım kolaylığını kapsıyor.
Bu nedenle, CR'nin 2026 Rivian R1S ve R1T'nin kokpitlerinin "üstün, yüksek teknoloji ürünü bir görünüm" sergilediğini düşünmesi şaşırtıcı değil. Aslında, üst düzey 2026 Rivian R1T ve R1S dört motorlu modeller incelendiğinde, iç mekan hakkında övgüler aldı.