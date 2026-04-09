Aracınıza sakın eklemeyin! Milyonluk motoru anında hurdaya çeviren 3 tehlikeli sıvı belirlendi

ETER BAZLI MARŞ SIVILARI

Marş sıvısı, eskiden soğuk havalarda eski karbüratörlü motorları veya büyük dizel motorları çalıştırmak için yaygın olarak kullanılırdı. Mekanik sistemlerde modern soğuk çalıştırma teknolojisi bulunmadığından yanıcı dietil eter püskürtmek motorları çalıştırmanın güvenilir bir yoluydu.

Ancak bu motorların modern versiyonları, yüksek sıkıştırma oranları ve elektronik ateşlemeler kullanır ve daha fazla tork üretirler. Özellikle dizel kullananlar, ateşleme için ısı oluşturmak üzere silindir sıkıştırmasına güvenirler.

Ancak marş sıvılarını kullanmak zararlı olabilir. Eterin parlama noktası çok düşük olduğundan ötürü motorun pistonu döngüsünün en üst noktasına ulaşmadan erken tutuşur.