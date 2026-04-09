Aracınıza sakın eklemeyin! Milyonluk motoru anında hurdaya çeviren 3 tehlikeli sıvı belirlendi

Murat Makas
09.04.2026
saat ikonu 17:39
09.04.2026
saat ikonu 17:43
Araç sahiplerinin motoru korumak veya performansını artırmak için kulaktan dolma bilgilere güvenerek uyguladığı bazı eski nesil yöntemler, milyonlarca liralık otomobilleri saniyeler içinde hurdaya çevirebilir.

Eğer siz de tabiri caizse "Fi tarihinden" kalma alışkanlıklara sahipseniz, özellikle de sanayi efsanelerine aldanıp arabanızın güç ünitesine yabancı maddelerle müdahale ediyorsanız, telafisi imkansız arızalara sebep olabilirsiniz.

İşte arabanızın motoruna asla koymamanız gereken 3 şey...

BULAŞIK DETERJANI

Yaygın bir efsaneye göre, motor yağına bulaşık deterjanı eklemek içerideki tortuyu söküp atar.

Aslında deterjanlar, yağ ve mekanik hareketle reaksiyona girerek yağ pompasının taşıyamayacağı kadar yoğun bir köpük tabakası oluşturur.

Buna yağ köpürmesi veya hava karışması diyoruz. Bu durum, hava kabarcıklarının yağın içinde hapsolup karışarak köpüklü bir tabaka oluşturmasıyla ortaya çıkar.

Motor yağı pompaları, hava ceplerini değil homojen bir sıvıyı taşımak üzere tasarlanır. Pompa sabunlu köpüğü emdiğinde sıvının hacmi ve akış hızı azalır. Sonuç olarak yağ basıncı düşer ve metal parçaların düzgün çalışması için gerekli yağlamayı alamaz.

ETER BAZLI MARŞ SIVILARI

Marş sıvısı, eskiden soğuk havalarda eski karbüratörlü motorları veya büyük dizel motorları çalıştırmak için yaygın olarak kullanılırdı. Mekanik sistemlerde modern soğuk çalıştırma teknolojisi bulunmadığından yanıcı dietil eter püskürtmek motorları çalıştırmanın güvenilir bir yoluydu.

Ancak bu motorların modern versiyonları, yüksek sıkıştırma oranları ve elektronik ateşlemeler kullanır ve daha fazla tork üretirler. Özellikle dizel kullananlar, ateşleme için ısı oluşturmak üzere silindir sıkıştırmasına güvenirler.

Ancak marş sıvılarını kullanmak zararlı olabilir. Eterin parlama noktası çok düşük olduğundan ötürü motorun pistonu döngüsünün en üst noktasına ulaşmadan erken tutuşur.

GAZ YAĞI

Geçmişte tamirciler, biriken ağır tortuları temizlemek amacıyla yağı boşaltıp motoru kısa süreliğine gaz yağı ile çalıştırırdı. Eski nesil motorlar bu yıkama işlemini tolere edebilirken, modern araçlarda aynı yöntemi denemek büyük bir risk taşıyor.

Nitekim Honda gibi dev üreticiler, motor yıkama işleminin tamamen bırakılmasını tavsiye ediyor.

