Aracınızdaki o ekrana sadece harita gözüyle bakmayın: Apple CarPlay ve Android Auto'da gizli kalmış, sürüşü yeniden şekillendiren bu kısayolları da kullanabilirsiniz

Otomobilinizin orta konsolunda parlayan o devasa dokunmatik ekran, artık sadece radyoyu açmak veya klimayı ayarlamak için tasarlanmış basit bir panel değil. Telefonunuzu kabloyla veya kablosuz olarak araca bağladığınız an devreye giren Apple CarPlay ve Android Auto sistemleri, aracınızı anında milyonlarca satır kodla çalışan süper bir bilgisayara dönüştürüyor. Ne yazık ki sürücülerin yüzde 90'ı bu muazzam teknolojiyi sadece Google Haritalar'da adres bulmak ve Spotify'dan şarkı değiştirmek gibi en temel iki işlev için kullanıyor. Oysa o siyah ekranın arkasında; hayat kurtaran sesli otomasyonlardan, can sıkan bağlantı kopmalarını saniyeler içinde çözen gizli reset formüllerine kadar sürüş deneyiminizi baştan değiştirecek onlarca ince ayar bulunuyor.
Akıllı telefonlarımız hayatımızın uzaktan kumandası haline geldiğinde, otomotiv endüstrisi de mecburen bu devrime ayak uydurdu. Bugün satılan neredeyse her araçta standart olarak gelen CarPlay ve Android Auto, aslında telefonunuzun arayüzünün sürüş güvenliğine uygun bir şekilde otomobil ekranına "yansıtılmasından" ibarettir. Ancak bu yansıtma işlemi, donanım ve yazılımın muazzam bir uyumunu gerektirir. Sadece doğru ayarlara dokunarak bile her sabah işe giderken yaşadığınız stresi azaltabilir, dikkatinizi yola odaklayabilir ve otomobilinizle aranızdaki o teknolojik bağı kusursuzlaştırabilirsiniz.
Özellikle kablosuz bağlantılarda (Wireless CarPlay / Android Auto) en çok çıldırtan şey, haritadan kritik bir sapak beklerken veya müziğin en güzel yerinde bağlantının aniden kopması ve ekranın donmasıdır. Çoğu sürücü paniğe kapılıp telefonunu yeniden başlatır veya aracın motorunu sağa çekip kapatıp açmaya çalışır.
Oysa sorun telefonda değil, o an arka planda şişmiş olan "aracın multimedya beyninde"dir. Örneğin, Skoda Kamiq gibi modern ve gelişmiş multimedya sistemlerine sahip araçlarda bile sıkça yaşanan bu donma ve kopma krizlerini anında çözmenin fiziksel ve çok güvenli bir kısa yolu vardır: Sürüş esnasında (motoru kapatmanıza hiç gerek kalmadan), multimedya ekranının sol tarafındaki Açma/Kapama (Power) düğmesine (veya dokunmatik tuşuna) yaklaşık 10-15 saniye boyunca hiç çekmeden basılı tutun. Ekran tamamen kararıp marka logosu yeniden görünene kadar bekleyin. Bu işlem arka plandaki önbelleği temizler, multimedya sistemini "Hard Reset" ile tazeleyerek yeniden başlatır ve bağlantı kopma sorununu anında kökünden çözer.
Seyir halindeyken ekrana gelen bir mesaja bakmak veya cevap yazmaya çalışmak en ölümcül trafik hatalarından biridir. CarPlay ve Android Auto'nun sesli asistan yetenekleri, mesajlaşmayı tamamen eller serbest bir deneyime dönüştürür.
Direksiyonunuzdaki "Sesli Komut" tuşuna uzun basarak Siri'yi veya Google Asistan'ı uyandırın. Ekrana hiç dokunmadan, "WhatsApp üzerinden Ahmet'e mesaj gönder" deyin. Asistan size "Ne söylemek istiyorsun?" diyecektir. "Trafiğe takıldım, 10 dakika gecikeceğim" diyerek mesajınızı dikte edin. Sistem mesajı metne döküp size tekrar okuyacak ve onayınızla gönderecektir. Aynı şekilde, gelen uzun bir mesajı okumak yerine ekrandaki mesaja bir kez dokunduğunuzda, sistem o mesajı size pürüzsüz bir dille yüksek sesle okur.
Özellikle aracınızda aileniz veya iş arkadaşlarınız varken ekrana aniden düşen özel bir WhatsApp mesajı veya gereksiz uygulama bildirimleri son derece rahatsız edici olabilir.
Apple CarPlay kullanıcıları için iPhone'un ayarlarında gizli bir cankurtaran vardır. Telefonunuzun "Odak" (Focus) ayarlarına girin ve "Sürüş" (Driving) modunu aktif hale getirin. Bu ayarı "CarPlay'e bağlanıldığında otomatik açılacak" şekilde ayarladığınızda, siz araca biner binmez telefonunuz sürüş moduna geçer. Yalnızca favori listenizdeki kişilerden gelen aramalar ekrana düşer, diğer tüm SMS, WhatsApp ve uygulama bildirimleri siz araçtan inene kadar sessize alınır. Böylece hem dikkatiniz dağılmaz hem de özel hayatınız ekranda ifşa olmaz.
Devasa ve labirent gibi bir AVM otoparkına aracınızı bırakıp 3 saat sonra geri döndüğünüzde "Arabayı nereye koymuştum?" diye kat kat dolaşmak büyük bir zaman kaybıdır.
Apple Haritalar ve Google Haritalar'ın arka planda çalışan muazzam bir hafızası vardır. CarPlay veya Android Auto bağlantınız koptuğu an (yani aracı park edip kontağı kapattığınızda ve telefonunuzun Bluetooth/Wi-Fi bağlantısı kesildiğinde), telefonunuz tam o saniyedeki GPS koordinatını otomatik olarak işaretler. Telefonunuzu cebinizden çıkarıp Haritalar uygulamasını açtığınızda ekranda kocaman bir "Park Edilmiş Araç" pini görürsünüz. Bu özellik sayesinde devasa otoparklarda veya hiç bilmediğiniz bir sokakta aracınızı bir pusula yardımıyla elinizle koymuş gibi bulabilirsiniz.
Araca her bindiğinizde aynı rutinleri tekrarlamaktan yoruldunuz mu? Spotify'ı aç, en sevdiğin çalma listesini bul, navigasyona "İş Yeri" yaz... Bu rutinleri telefonunuzun "Kestirmeler" uygulamasıyla tek bir otomasyona bağlayabilirsiniz.
Otomasyonlar sekmesinden "CarPlay'e bağlanıldığında" veya "Aracın Bluetooth'una bağlanıldığında" seçeneğini seçin. Ardından işlemleri ekleyin: Örneğin; "Sesi %70'e ayarla", "Spotify'da 'Sabah Kahvesi' listesini çal", "Haritalar'da iş yerine rota oluştur" ve "Eşime 'Yola Çıktım' diye mesaj at". Siz sabah aracınıza binip kontağı çevirdiğiniz saniyede, arka planda bu 4 işlem saniyesinde gerçekleşir. Ekranınız hazır, müziğiniz açık ve rotanız çizilmiş olur. İşte teknolojinin size sunduğu gerçek lüks budur!