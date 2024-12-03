Aracınızın hava yastığı çalınmış olabilir! Önlem için uzmanlardan öneriler var

03 Aralık 2024 11:32 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 11:55

Otomobillerdeki güvenlik unsurlarının başında gelen hava yastıkları bir süredir hırsızların hedefinde. Üstelik hırsızlığı fark etmek bazen aylar sürebiliyor. Uzmanlar, hava yastıklarının güvenliği konusunda sürücülere önemli ipuçları veriyor...

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Araç hava yastıkları, sürücü ve yolcuların olası kazalarda ölümcül risklerden korunmasında hayati önem taşıyor. Buna karşın, son dönemde artan hırsızlık vakaları yüksek maliyetleri nedeniyle hava yastıklarını hedef almaya başladı. Hava yastıkları araçlardan özellikle tamir, yıkama veya park esnasında çalınırken bu hırsızlığı fark edilmesi ise bazen aylar alabiliyor.

OTO YIKAMACIDA ÇALMIŞLAR

Konuya ilişkin TRT Haber’e konuşan RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, uzun süredir bu tip olayların duyumlarını aldıklarını belirterek yakın bir zamanda şahit olduğu bir hırsızlık olayını aktardı. Hırsızlığın bir oto yıkamacıda gerçekleştiğini belirten Ünaldı, "Araç sahibi aracını detaylı temizlik için oto yıkamaya bırakıyor. Burada aracın hava yastıkları çalınıyor. Ve bu gerçek aylar sonra tesadüfen ortaya çıkıyor" dedi.

Bu sorunların sadece aracın herhangi bir hizmet için bırakıldığı noktada yaşanmadığını vurgulayan Ünaldı, park halindeyken de hava yastıkları gibi önemli ve pahalı donanımların çalınabildiğine değindi.

HAVA YASTIĞI TAMİR EDİLEMİYOR

Diğer yandan Ünaldı, patlayan bir hava yastığının asla tamir edilmemesi gerektiğini de belirtti. Bunun kazalarda geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğini belirten Ünaşdı "Sahte tamiratlar, araç güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Bazı teknisyenler, açılmış hava yastıklarını tekrar yerine sarmak ya da farklı araçlardan çıkarılan hava yastıklarını başka marka ve modellere takmak gibi işlemleri rutin hale getirdi. Bu uygulamalar, kazalarda ciddi güvenlik açıklarına neden olabiliyor" dedi.

HAVA YASTIĞI HIRSIZLIĞI VE TAMİRATINA KARŞI ÖNLEMLER

Hava yastığı hırsızlığı ve sahte tamiratlarla karşılaşmamak için tavsiyelerde bulunan Ünaldı şunları söyledi: