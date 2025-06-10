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 | Suat Vilgen

Araçların önüne yeşil fren lambası geliyor! Faydası ispatlandı

Yeni bir araştırma, araçların ön kısmına yerleştirilecek yeşil fren lambalarının, kavşaklardaki kazaları ciddi oranda azaltabileceğini ortaya koydu. Bu sistem sayesinde sürücüler, karşıdan gelen aracın yavaşladığını çok daha kolay algılayabiliyor.

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Araçların önüne yeşil fren lambası geliyor! Faydası ispatlandı
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 07:07
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 09:47

Bugüne kadar fren lambaları sadece araçların arka kısmında yer alıyordu. Fakat Graz Teknoloji Üniversitesi'nden uzmanlar, ön tarafa da yerleştirilecek yeşil renkli fren ışıklarının, özellikle kavşaklarda ve yandan gelen trafikte büyük bir fark yaratabileceğini savunuyor. Çünkü çoğu kazada, sürücüler karşıdan gelen aracın durup durmadığını anlayamadan karar veriyor ve bu da çarpışmalarla sonuçlanabiliyor.

Araçların önüne yeşil fren lambası geliyor! Faydası ispatlandı

KAZA RİSKİNİ AZALTIYOR

Yapılan simülasyonlar ve 200’ü aşkın kazanın incelendiği çalışmalarda, ön fren lambaları sayesinde sürücülerin tepkilerinin daha hızlı olduğu ve ani manevraların daha güvenli gerçekleştiği ortaya çıktı. Özellikle karşıdan gelen aracın önünde yeşil ışık yandığında, bu "fren yapıyor" mesajı olarak algılanıyor ve diğer sürücüler buna göre pozisyon alabiliyor.x

Araçların önüne yeşil fren lambası geliyor! Faydası ispatlandı

NEDEN YEŞİL RENK?

Renk seçimi özellikle dikkatle belirlenmiş. Araştırma başında kırmızı renkli ön fren ışıkları düşünülse de, toplumda yapılan testlerde yeşil rengin daha kolay ve doğal algılandığı görüldü. Çünkü yeşil, trafik psikolojisinde “devam” anlamına geldiği gibi, burada “araç durdu ve tekrar harekete geçecek” mesajını yansıtıyor. Bu da kafa karışıklığını azaltıyor.

Araçların önüne yeşil fren lambası geliyor! Faydası ispatlandı

YANLARDA DA IŞIK OLMALI

Simülasyonlar, sadece öne değil, aracın yan taraflarına da fren sinyali yansıtılmasının kazaları daha da azaltabileceğini gösteriyor. Çünkü birçok çarpışma açılı gerçekleşiyor ve sadece öndeki ya da arkadaki ışık yeterli olmuyor. Yandan gelen bir araç, eğer fren yapan aracı tam göremiyorsa, çarpışma riski artıyor.

Araçların önüne yeşil fren lambası geliyor! Faydası ispatlandı

İLERİDE ZORUNLU OLABİLİR

Bu fikir henüz otomobil üreticilerinin planlarına tam olarak girmiş değil, fakat araştırma ciddi ilgi görmeye başladı. Gelecekte, özellikle şehir içi araçlarında bu sistemin standart hale gelmesi, trafikte hem anlaşılır hem de daha güvenli bir iletişim dili kurulmasını sağlayabilir.

ETİKETLER
#trafik güvenliği
#Güvenli Sürüş
#Trafik Kazaları
#fren lambası
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#Yeşıl Fren Lambası
#Kaza Riski
#Araç Iletişimi
#Ön Fren ışığı
#Trafik Teknolojisi
#Graz Teknoloji Üniversitesi
#Otomobil
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