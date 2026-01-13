Audi fabrikası kapandı: Binlerce kişi işsiz kaldı

Kategoriler
Belçika’da Audi’nin üretimi durdurması binlerce kişiyi işsiz bırakırken, Avrupa Komisyonu yeniden istihdam için 7,5 milyon euroluk kaynak ayırdı.
Belçika’da otomotiv sektörünü sarsan kapanışın ardından Avrupa Birliği harekete geçti. Audi’nin Brüksel’in Vorst bölgesindeki üretim tesisinin kapatılmasıyla işsiz kalan binlerce çalışan için Avrupa Komisyonu, 7,5 milyon euro tutarında destek sağlamaya hazırlanıyor.
Audi’nin Vorst’taki fabrikası, Q8 e-tron modelinin üretiminin sona ermesiyle geçen yıl şubat ayında kapılarını kapattı. Bu kararla birlikte yalnızca fabrikada görev yapan mavi ve beyaz yakalı çalışanlar değil, aynı zamanda tedarikçi firmalarda çalışan yüzlerce kişi de işini kaybetti. Bölge için bu kapanış, açıkçası, uzun süreli bir belirsizliğin de başlangıcı oldu.
Avrupa Komisyonu, kapanmadan doğrudan etkilenen 2 bin 580 eski Audi çalışanı ile 834 tedarikçi çalışanının yeniden işgücüne katılımını desteklemek amacıyla 7,5 milyon euro ayırmayı planlıyor. Bu kaynağın; kariyer danışmanlığı, mesleki eğitim programları ve kendi işini kurmak isteyenlere yönelik teşviklerde kullanılması öngörülüyor. Yani hedef, insanları yalnızca geçici çözümlerle değil, kalıcı iş olanaklarıyla yeniden hayata bağlamak.
Fabrikanın kapanmasının ardından bölgede bir istihdam birimi kuruldu. Ekim 2025 itibarıyla yaklaşık 1000 eski Audi çalışanının yeni bir işe yerleştirildiği bildirildi. AB desteğinin ise Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi onayının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Üstelik bu destek, geçmişte yapılan bazı harcamaları da geriye dönük olarak kapsayabilecek.