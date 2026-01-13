Menü Kapat
TGRT Haber
Audi fabrikası kapandı: Binlerce kişi işsiz kaldı

Ocak 13, 2026 10:17
1
Audi fabrikası kapandı: Binlerce kişi işsiz kaldı

Belçika’da Audi’nin üretimi durdurması binlerce kişiyi işsiz bırakırken, Avrupa Komisyonu yeniden istihdam için 7,5 milyon euroluk kaynak ayırdı.

2
Audi fabrikası kapandı: Binlerce kişi işsiz kaldı

Belçika’da otomotiv sektörünü sarsan kapanışın ardından Avrupa Birliği harekete geçti. Audi’nin Brüksel’in Vorst bölgesindeki üretim tesisinin kapatılmasıyla işsiz kalan binlerce çalışan için Avrupa Komisyonu, 7,5 milyon euro tutarında destek sağlamaya hazırlanıyor.

3
Audi fabrikası kapandı: Binlerce kişi işsiz kaldı

ÜRETİM DURDU, İSTİHDAM SARSILDI

Audi’nin Vorst’taki fabrikası, Q8 e-tron modelinin üretiminin sona ermesiyle geçen yıl şubat ayında kapılarını kapattı. Bu kararla birlikte yalnızca fabrikada görev yapan mavi ve beyaz yakalı çalışanlar değil, aynı zamanda tedarikçi firmalarda çalışan yüzlerce kişi de işini kaybetti. Bölge için bu kapanış, açıkçası, uzun süreli bir belirsizliğin de başlangıcı oldu.

4
Audi fabrikası kapandı: Binlerce kişi işsiz kaldı

3 BİNDEN FAZLA KİŞİ İÇİN YENİDEN İSTİHDAM PLANI

Avrupa Komisyonu, kapanmadan doğrudan etkilenen 2 bin 580 eski Audi çalışanı ile 834 tedarikçi çalışanının yeniden işgücüne katılımını desteklemek amacıyla 7,5 milyon euro ayırmayı planlıyor. Bu kaynağın; kariyer danışmanlığı, mesleki eğitim programları ve kendi işini kurmak isteyenlere yönelik teşviklerde kullanılması öngörülüyor. Yani hedef, insanları yalnızca geçici çözümlerle değil, kalıcı iş olanaklarıyla yeniden hayata bağlamak.

5
Audi fabrikası kapandı: Binlerce kişi işsiz kaldı

1000 KİŞİ ŞİMDİDEN İŞE YERLEŞTİ

Fabrikanın kapanmasının ardından bölgede bir istihdam birimi kuruldu. Ekim 2025 itibarıyla yaklaşık 1000 eski Audi çalışanının yeni bir işe yerleştirildiği bildirildi. AB desteğinin ise Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi onayının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Üstelik bu destek, geçmişte yapılan bazı harcamaları da geriye dönük olarak kapsayabilecek.

