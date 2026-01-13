Audi fabrikası kapandı: Binlerce kişi işsiz kaldı

ÜRETİM DURDU, İSTİHDAM SARSILDI

Audi’nin Vorst’taki fabrikası, Q8 e-tron modelinin üretiminin sona ermesiyle geçen yıl şubat ayında kapılarını kapattı. Bu kararla birlikte yalnızca fabrikada görev yapan mavi ve beyaz yakalı çalışanlar değil, aynı zamanda tedarikçi firmalarda çalışan yüzlerce kişi de işini kaybetti. Bölge için bu kapanış, açıkçası, uzun süreli bir belirsizliğin de başlangıcı oldu.