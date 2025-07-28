Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
33°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Audi vites küçülttü: İşler yolunda gitmiyor

Audi grubu finansal hedeflerinde yıl ortasında rotayı kırdı. Yeni yapılan açıklamaya göre şirketin yıl sonu hedefleri değişti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Audi vites küçülttü: İşler yolunda gitmiyor
KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 17:51
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 17:51

Grubu’nun premium markası , yıl sonu finansal hedeflerinde frene bastı. Şirket, 2025 gelir ve faaliyet kârlılığına dair tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu. Gerekçe olarak ise ABD’de yürürlüğe giren yüksek ithalat tarifeleri ve yeniden yapılanma süreçlerinin getirdiği mali yük gösterildi.

Audi vites küçülttü: İşler yolunda gitmiyor

GELİR HEDEFİ DÜŞÜRÜLDÜ
Yapılan açıklamaya göre, Audi'nin 2025 yılı için gelir beklentisi 65 ila 70 milyar euro aralığına çekildi. Bu, daha önce duyurulan 67,5 ila 72,5 milyar euroluk tahminin altına düşülmesi anlamına geliyor.
KÂRLILIK MARJI DA DÜŞTÜ
Şirketin faaliyet kârlılığı (operasyon marjı) beklentisi de revize edildi. Önceden yüzde 7 ila 9 aralığında açıklanan marj, artık yüzde 5 ila 7 seviyesinde öngörülüyor. Yani Audi, hem satışlardan hem de kârdan feragat etmek zorunda kalmış görünüyor.

Audi vites küçülttü: İşler yolunda gitmiyor


ABD İLE AB ARASINDAKİ TARİFE SAVAŞI İZLENİYOR
Marka yetkilileri, ABD ile Avrupa Birliği arasında yakın zamanda varılan gümrük tarifesi anlaşmasının etkilerini analiz etmeye devam ettiklerini de belirtti. Ancak kısa vadede bu gelişmenin olumlu bir yansıma yaratması beklenmiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Audi arabalara ChatGPT geliyor: Milyonlarca modelde desteklenecek
ETİKETLER
#audi
#volkswagen
#finansal sonuçlar
#Gelir Beklentisi
#Faaliyet Kârlılığı
#Abd Ithalat Tarifeleri
#Gümrük Savaşı
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.