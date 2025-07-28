Audi vites küçülttü: İşler yolunda gitmiyor

Volkswagen Grubu’nun premium markası Audi, yıl sonu finansal hedeflerinde frene bastı. Şirket, 2025 gelir ve faaliyet kârlılığına dair tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu. Gerekçe olarak ise ABD’de yürürlüğe giren yüksek ithalat tarifeleri ve yeniden yapılanma süreçlerinin getirdiği mali yük gösterildi.

GELİR HEDEFİ DÜŞÜRÜLDÜ

Yapılan açıklamaya göre, Audi'nin 2025 yılı için gelir beklentisi 65 ila 70 milyar euro aralığına çekildi. Bu, daha önce duyurulan 67,5 ila 72,5 milyar euroluk tahminin altına düşülmesi anlamına geliyor.

KÂRLILIK MARJI DA DÜŞTÜ

Şirketin faaliyet kârlılığı (operasyon marjı) beklentisi de revize edildi. Önceden yüzde 7 ila 9 aralığında açıklanan marj, artık yüzde 5 ila 7 seviyesinde öngörülüyor. Yani Audi, hem satışlardan hem de kârdan feragat etmek zorunda kalmış görünüyor.



ABD İLE AB ARASINDAKİ TARİFE SAVAŞI İZLENİYOR

Marka yetkilileri, ABD ile Avrupa Birliği arasında yakın zamanda varılan gümrük tarifesi anlaşmasının etkilerini analiz etmeye devam ettiklerini de belirtti. Ancak kısa vadede bu gelişmenin olumlu bir yansıma yaratması beklenmiyor.