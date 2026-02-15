Avrupa 1000 Volt için düğmeye bastı: Elektrikli araçlarda yeni eşik

Bu alandaki en dikkat çekici hamle ise Çin’den geldi. BYD, yaklaşık bir yıl önce iki modelinde 1000 voltluk platforma geçiş yaptı. Böylece megawatt seviyesinde şarj kapasitesinin önü açıldı. Bu adım, Avrupa’daki üreticiler üzerindeki rekabet baskısını da artırmış durumda.

Yüksek voltaj yalnızca daha hızlı şarj anlamına gelmiyor. Aynı zamanda sistem verimliliği ve araç mimarisi açısından da önemli avantajlar sağlıyor. Yani mesele sadece birkaç dakika daha az beklemek değil, aracın genel performansını ve maliyet yapısını da etkileyen bir dönüşümden söz ediyoruz.

42 AY SÜRECEK KAPSAMLI PROGRAM

Toplam 42 ay sürecek çalışma, Avrupa Birliği’nin Horizon Europe programı kapsamında ve 2ZERO Partnership desteğiyle finanse ediliyor. Projenin resmi başlangıcı 2026 yılının başında, İspanya’nın Zaragoza kentindeki CIRCE Institute’ta yapılan toplantıyla duyuruldu.