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Otomobil
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Avrupa Birliği, 2035 otomobil hedefinden geri adım atmıyor: 10 yıl sonra hepsini yasaklayacak

Avrupa Birliği, otomotiv devlerinin itirazlarına rağmen içten yanmalı motorlu araçlara veda etmeye hazırlanıyor. 2035 itibarıyla AB sınırları içinde satılan tüm yeni araçların sıfır emisyonlu olması zorunlu hale gelecek. Avrupa Komisyonu, hedefte geri adım atılmayacağını duyurdu.

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KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 13:57

Avrupa Birliği (AB), otomotiv devlerinin itirazlarına kulak asmıyor. 2035 yılı itibarıyla içten yanmalı motorlu araçların satışı tamamen yasaklanacak. Avrupa Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Apostolos Tsitsikostas, yaptığı açıklamada kararın ertelenmeyeceğini net bir şekilde vurguladı.

2035 YILINDAN SONRA İÇTEN YANMALI MOTORLU ARAÇLAR SATILMAYACAK

Yeni düzenleme kapsamında, 2035 itibarıyla AB sınırları içinde satılan tüm yeni binek otomobiller ve hafif ticari araçlar sıfır karbon emisyonuna sahip olacak. Aynı zamanda 2030 için belirlenen ara hedefler de geçerliliğini koruyor. Tsitsikostas, düzenlediği basın toplantısında "2035 hedeflerine bağlı kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan AB Komisyonu pazartesi günü yaptığı duyuruda, otomobil üreticilerine 2025'te yürürlüğe girecek yeni emisyon hedeflerine uyum sağlamak için ek süre tanınacağını açıklamıştı. Başlangıçta öngörülen bir yıllık geçiş süresi, üç yıla çıkarıldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Avrupa Birliği ne zaman kuruldu?
Avrupa Birliği (AB), 1 Kasım 1993 tarihinde Maastricht Antlaşması ile resmen kuruldu.
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#Otomobil
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