Avrupa'da en çok elektrikli araç satılan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sırası şaşırttı

2025 Nisan verilerine göre Avrupa'da en çok elektrikli otomobil satılan ülkeler arasında Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler ilk sıralarda yer aldı. Türkiye'nin listedeki yeri ise şaşırttı.

Avrupa yollarında elektrikli otomobil modellerinin sayısı hızla artarken, Türkiye de bu alanda dikkat çekici bir yükseliş sergiliyor. Nisan 2025 verilerine göre, Türkiye elektrikli araç satışlarında Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ardından 4'üncü sıraya yerleşti.

TÜRKİYE BİR PUAN YÜKSELDİ

EBS Danışmanlık'ın ACEA verilerinden yararlanarak hazırladığı verilere göre, Türkiye elektrikli araçları benimseme noktasında pek çok Avrupa ülkesini geçti. Nisan ayında gerçekleşen 13 bin 191 adetlik satışla Türkiye, Belçika'yı geride bırakarak 5'incilikten 4'üncülüğe yükseldi.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 116,35 oranında artış yaşanması da dikkat çeken bir diğer veri olarak öne çıkıyor.

GENEL SIRALAMADA DA YÜKSELDİK

Öte tarafta ise sadece aylık performans değil, 2025'in genelinde de Türkiye'nin güçlü bir ivme yakaladığı görülüyor. Buna göre, yılın ilk 4 ayında toplam 42 bin 290 adet elektrikli araç satışıyla Türkiye, Avrupa genel sıralamasında 5'inci konumda yer alıyor.

Listenin zirvesinde 158 bin 503 satışla Almanya bulunurken, sırasıyla İngiltere (144 bin 749) ve Fransa (100 bin 61) peşinden geliyor. Belçika ise 52 bin 718 adetle 4'üncü sırada.

Avrupa'da en çok elektrikli otomobil satan ülkeler - Nisan 2025:

Almanya: 45 bin 535 satış

Fransa: 25 bin 542 satış

İngiltere: 24 bin 558 satış

Türkiye: 13 bin 191 satış

Belçika: 12 bin 469 satış

2025 genelinde en çok elektrikli otomobil satılan ülkeler:

Almanya: 158 bin 503 satış

İngiltere: 144 bin 749 satış

Fransa: 100 bin 61 satış

Belçika: 52 bin 718 satış

Türkiye: 42 bin 290 satış