Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Avrupa’da en çok satan otomobil belli oldu! Türk vatandaşlarının gözde modeli ilk sırada yer aldı

Avrupa otomobil pazarı, 2025 Haziran ayında liderini belirledi! Renault Clio'nun kesintisiz liderliği, Tesla Model Y'nin akıl almaz yükselişi ve Dacia Sandero'nun beklenmedik gerilemesiyle, rekabet yeniden kızıştı. İşte, sürücülerin tercihleri, yeni donanım seviyeleri ve elektrikli araçların pazar payı üzerindeki etkisiyle, Avrupa'nın en çok satan 5 otomobili…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Avrupa’da en çok satan otomobil belli oldu! Türk vatandaşlarının gözde modeli ilk sırada yer aldı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 11:00

Avrupa otomobil pazarı, küresel trendleri belirleyen ve markalar arasında kıyasıya bir rekabete sahne olan dinamik bir yapıya sahiptir. Her ay açıklanan satış verileri, tüketicilerin tercihlerini, yeni çıkan modellerin etkisini ve genel pazarın gidişatını gözler önüne serer. 2025 Haziran ayı satış sonuçları da, bu değişimi net bir şekilde ortaya koydu. Özellikle Renault Clio'nun liderliği ve 'nin dikkat çekici yükselişi, pazarın heyecan verici dinamiklerini bir kez daha kanıtladı.

Avrupa’da en çok satan otomobil belli oldu! Türk vatandaşlarının gözde modeli ilk sırada yer aldı

AVRUPA PAZARININ DİNAMİKLERİ

Avrupa otomobil pazarındaki liderlik, birçok faktörden etkilenir. Bunlar arasında yeni model lansmanları, mevcut modellerdeki donanım güncellemeleri, markaların kampanya ve fiyatlandırma stratejileri, tüketici beklentileri ve tabii ki elektrikli araçlara olan talebin artması yer alır. Haziran ayı verileri, bu dinamiklerin nasıl birleşerek sıralamaları değiştirdiğini açıkça gösteriyor.

Avrupa’da en çok satan otomobil belli oldu! Türk vatandaşlarının gözde modeli ilk sırada yer aldı

2025 HAZİRAN AYININ EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ

2025 Haziran ayı otomobil satış verilerine göre Avrupa'da en çok satan 5 model, satış adetleriyle birlikte şöyle sıralanıyor:

5. Opel/Vauxhall Corsa (17.367 adet): Opel Corsa, Haziran ayında satışlarını yüzde 11 artırarak geçen yılki 15. sıradan bu yıl beşinciliğe yükseldi. Kompakt hatchback segmentindeki güçlü konumu ve yenilenen versiyonlarıyla dikkat çekiyor.

Avrupa’da en çok satan otomobil belli oldu! Türk vatandaşlarının gözde modeli ilk sırada yer aldı

4. Volkswagen T-Roc (19.513 adet): Volkswagen'in popüler kompakt SUV modeli T-Roc, Haziran ayında dördüncü sıraya yerleşti. SUV segmentindeki yükseliş trendini sürdürmesi, modelin tercih edilmesinde önemli rol oynuyor.

Avrupa’da en çok satan otomobil belli oldu! Türk vatandaşlarının gözde modeli ilk sırada yer aldı

3. Dacia Sandero (22.202 adet): 2024 yılının genelinde Avrupa'nın en çok satan otomobili olan ve yılın ilk çeyreğinde aylık liderlik koltuğunu bırakmayan Dacia Sandero, Haziran ayında üçüncü sıraya geriledi. Ancak yine de yüksek satış adediyle pazarın en önemli oyuncularından biri.

Avrupa’da en çok satan otomobil belli oldu! Türk vatandaşlarının gözde modeli ilk sırada yer aldı

2. Tesla Model Y (22.513 adet): Tamamen elektrikli araç pazarının lideri Tesla Model Y, Haziran ayında ikinci en çok satan model olmayı başardı. Satışlarını yüzde 5,2 oranında artıran Model Y, yıl içinde sıralamada istikrarlı bir çıkış yakalayarak dikkat çekici bir ivme yakaladı.

Avrupa’da en çok satan otomobil belli oldu! Türk vatandaşlarının gözde modeli ilk sırada yer aldı

1. Renault Clio (26.986 adet): Avrupa'da Haziran ayının zirvesine yerleşen Renault Clio, satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artırarak bu başarıya ulaştı. Üst üste üçüncü ay Avrupa'nın en çok satan modeli olma yolunda ilerleyen Clio'nun bu başarısında, Mayıs ayında tanıtılan yeni donanım seviyesi "Generation"ın etkisi büyük oldu.

Avrupa’da en çok satan otomobil belli oldu! Türk vatandaşlarının gözde modeli ilk sırada yer aldı

YILIN İLK YARISI GENELİNDE LİDERLİKLER

Yılın ilk yarısı (Ocak-Haziran) genelinde ise Dacia Sandero, toplamda 130.713 adetlik satışla Avrupa'nın en çok satan modeli liderliğini koruyor. Renault Clio, Haziran ayındaki güçlü performansıyla altı aylık toplamda 123.225 adetlik satışa ulaşarak ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırada ise 108.346 adetlik satışla Peugeot 208 bulunuyor.

Avrupa’da en çok satan otomobil belli oldu! Türk vatandaşlarının gözde modeli ilk sırada yer aldı

HAZİRAN AYININ DİĞER KAZANANLARI VE KAYBEDENLERİ

Haziran ayında dikkat çeken diğer modeller arasında Mini hatchback (yüzde +25), Mercedes-Benz GLC (yüzde +24) ve Volvo XC40 (yüzde +22) satış artışlarıyla öne çıktı. Öte yandan, Tesla Model 3 (yüzde 48 düşüşle 10 bin 75 adede), VW Polo (yüzde 42 düşüşle 8 bin 951 adede) ve Cupra Formentor (yüzde 41 düşüşle 7 bin 300 adede) satış düşüşü yaşayan modeller arasında yer aldı.

Skoda cephesinde ise Elroq, Kamiq ve Fabia modelleri ilk 30'a girerken (27, 28 ve 29. sıralar), küçük SUV Elroq'un Skoda'nın toplam satışlarına 9.481 adet katkı sağlaması dikkat çekti.

Haziran ayı verileri, Avrupa otomobil pazarının hem geleneksel hem de elektrikli modellerde büyük bir rekabet içinde olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Clio ve Model Y gibi modellerin yükselişi, markaların fiyatlandırma stratejileri ve yeni donanım seviyelerinin tüketici tercihleri üzerindeki etkisini açıkça ortaya koyuyor.

Avrupa’da en çok satan otomobil belli oldu! Türk vatandaşlarının gözde modeli ilk sırada yer aldı
ETİKETLER
#elektrikli araçlar
#otomobil satışları
#Tesla Model Y
#Avrupa Otomobil Pazarı
#Renault Clio
#Dacia Sandero
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.