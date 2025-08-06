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Otomobil
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 | Suat Vilgen

Avrupa'nın en çok satan otomobil markası belli oldu! Zirveyi Toyota'ya bırakmadı

Avrupa Birliği ülkelerinde 2025'in ilk yarısında en çok otomobil satan marka, yüzde 11,3 pazar payı ve 630 bin 868 satışla Volkswagen oldu. Dünya genelinde en çok satan marka olan Toyota, Avrupa kıtasında ikincilikle yetindi.

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Avrupa'nın en çok satan otomobil markası belli oldu! Zirveyi Toyota'ya bırakmadı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 14:39

(AB) ülkelerinde bu yılın ocak-haziran döneminde en çok satışı gerçekleştiren markalar belirlendi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliğinden (ACEA) derlenen verilere göre, yüzde 11,3'lük pazar payı ve 630 bin 868 satışla oldu.

Avrupa'nın en çok satan otomobil markası belli oldu! Zirveyi Toyota'ya bırakmadı

AVRUPA'DA AVRUPALI HEGEMONYASI

Volkswagen'in ardından yüzde 7,7 pazar payı ve 427 bin 500 satışla ikinciliği, yüzde 6,4'lük pazar payı ve 355 bin 650 satışla üçüncülüğü elde etti. Skoda 354 bin 536'lık satışla dördüncü, 324 bin 667 ile BMW beşinci, 311 bin 112 ile Peugeot altıncı sırada bulunurken, bu markaları 288 bin 196 ile Dacia, 276 bin 936 ile Mercedes, 263 bin 459 ile Audi ve 210 bin 846 ile Hyundai takip ederek en çok adedine ulaşan ilk 10 marka arasında yer aldı.

Bu markaları, 203 bin 731 ile Kia, 179 bin 131 ile Citroen, 162 bin 605 ile Ford, 156 bin 83 ile Opel, 143 bin 309 ile Fiat, 130 bin 432 ile Cupra, 126 bin 890 ile Volvo, 113 bin 133 ile Nissan, 107 bin 171 ile SAIC Motor ve 99 bin 825 ile Seat takip etti.

Avrupa'nın en çok satan otomobil markası belli oldu! Zirveyi Toyota'ya bırakmadı

TESLA ÇÖKÜŞTE

Geçen yıl ocak-haziran döneminde AB ülkelerinde 125 bin 606 olan satışları, bu yılın aynı döneminde yüzde 43,7 azalarak 70 bin 655 seviyesinde kaldı. Bu dönemde şirketin AB piyasasındaki toplam payı da yüzde 2,2'den yüzde 1,3'e düştü.

Avrupa'nın en çok satan otomobil markası belli oldu! Zirveyi Toyota'ya bırakmadı

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR YÜKSELİYOR

Bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre, benzinli araç tescilleri yüzde 21,2 azalarak tüm büyük pazarlarda düşüş yaşadı. Söz konusu dönemde en büyük düşüş yüzde 33,7 ile Fransa'da görülürken, onu yüzde 27,8'lik azalışla Almanya, yüzde 17,2'lik gerilemeyle İtalya ve yüzde 13,4'lük düşüşle İspanya takip etti. Yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yeni elektrikli yüzde 22 artışla 869 bin 271'e ulaşarak, AB pazar payının yüzde 15,6'sını oluşturdu.

Avrupa'nın en çok satan otomobil markası belli oldu! Zirveyi Toyota'ya bırakmadı

HİBRİTE HÜCUM

Bu arada Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 33,8'i hibrit, yüzde 27,7'si benzinli, yüzde 16,7'si elektrikli, yüzde 9,3'ü plug-in hibrit, yüzde 9'u dizel ve yüzde 3,4'ü diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

ETİKETLER
#Otomobil
#avrupa birliği
#avrupa birliği
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#Otomobil
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