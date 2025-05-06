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 | Suat Vilgen

Ayda 12 bin lira taksit fırsatıyla sıfır Egea! Faizsiz kredi kampanyasının detayları belli oldu

Uygun fiyatı ve donanımıyla Türkiye’de en çok tercih edilen modellerden biri olan Fiat Egea için Mayıs 2025 kampanyası açıklandı. Sıfır faizli kredi desteği ve cazip ödeme planı dikkat çekiyor. İşte detaylar

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Ayda 12 bin lira taksit fırsatıyla sıfır Egea! Faizsiz kredi kampanyasının detayları belli oldu
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 10:58

Otomobil sahibi olmak isteyenler için bahar ayları genellikle kampanya dönemidir ve Fiat da bu fırsat dönemini kaçırmadı. Markanın Türkiye’deki satış liderlerinden biri olan Egea modeli, Mayıs 2025’e özel sıfır faizli kredi ve taksitli ödeme avantajıyla satışa sunuldu.

Ayda 12 bin lira taksit fırsatıyla sıfır Egea! Faizsiz kredi kampanyasının detayları belli oldu
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FAİZSİZ OTOMOBİL KREDİSİ İMKANI

Kampanya kapsamında 150.000 TL tutarında krediye, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile sahip olunabiliyor. Bu seçenekle aylık ödeme sadece 12.500 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu ödeme planı, otomobil sahibi olmayı erteleyen birçok kişi için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Ayda 12 bin lira taksit fırsatıyla sıfır Egea! Faizsiz kredi kampanyasının detayları belli oldu

Fiat Egea, sunduğu fiyat-performans dengesiyle geniş kitlelere hitap etmeye devam ediyor. Sedan kasa tipiyle hem şehir içi hem de uzun yol kullanımlarına uygun olan Egea’nın, farklı donanım seviyeleri ve motor seçenekleriyle güncel fiyat listesi ise şöyle:

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FIAT EGEA 2025 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Ayda 12 bin lira taksit fırsatıyla sıfır Egea! Faizsiz kredi kampanyasının detayları belli oldu

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