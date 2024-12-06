Bakımı en pahalı otomobil markaları belli oldu! Emekli vatandaşların gözde modelleri: Uzak durulması gerekiyor

06 Aralık 2024 12:03 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 12:03

Yeni yıla girerken sıfır ve ikinci el otomobilde fiyatların haricinde bakım maliyetleri de sık sık araştırılıyor. Uzmanlar daha çok Avrupa'da olan bakımı en pahalı otomobil markalarını sıraladı. Özellikle emekli vatandaşların alım-satımda tercih ettiği modeller arasında olan bu araçlar için adeta cep yaktığı belirtiliyor.

Küresel piyasalarda 2024 yılından önceki otomobillerin fiyat ve kampanya​ durumu merakla takip ediliyor. Sıfır veya ikinci el benzinli, dizel otomobiller çeşitli kredi kampanyalarıyla satışa sunuluyor. Ancak yeni model araçlarda bakım maliyeti cep yakıyor. Çok eski modellerde de (2013-2018) ortalama bakım maliyetleri dudak uçuklatabiliyor. Dar gelirli vatandaşlar takas yöntemine yönelebilirken, sabit ve yüksek gelirli vatandaşlar yenilediği araçları uzun süre elinde tutmak istiyor.

Türkiye’de özellikle emekli vatandaşlar araç satın alırken tecrübeli olduğu için bakım maliyetlerini hesaba katıyor. Gurbetçi Türkler veya Avrupa’daki bazı vatandaşlar da araç alıp satarken artık belirli markalara yönelip bakım maliyetlerini tek tek hesaplıyor.

BAKIMI EN PAHALI OTOMOBİL MARKALARI

CarEdge'e göre, genel olarak 10 yıllık bir süre boyunca bakımı en pahalı olan popüler markalar (lüks olmayanlar) Ram, Jeep, Ford, GMC ve Chrysler'dir. Bu markaların bazı modellerinin bakımı diğerlerinden çok daha pahalıdır. Satın almadan önce neyle karşılaşabileceğinizi bilmek, uzun vadede size çok para kazandırabilir.

CarEdge’de yapılan analizde emekli vatandaşların araç alım satımında 10 yıllık bakım maliyeti nedeniyle uzak durması gereken markalar sıralandı. İşte daha çok Batı ülkelerinde olan 2025’te dikkat edilmesi gereken otomobil markaları…

JEEP GRAND CHEROKEE

• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 10.873 dolar

• 2025 başlangıç fiyatı: 38.830 dolar

DODGE DURANGO

• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 10.765 dolar

• 2025 başlangıç fiyatı: 43.590 dolar

JEEP COMPASS

• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 10.499 dolar

• 2025 başlangıç fiyatı: 27.495 dolar

FORD EXPEDİTİON

• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.757 dolar

• 2025 başlangıç fiyatı: 60.000 dolar

CHEVROLET TAHOE

• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.544 dolar

• 2025 başlangıç fiyatı: 60.495 dolar

CHEVROLET SUBURBAN

• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.536 dolar

• 2025 başlangıç fiyatı: 63.495 dolar

FORD BRONCO

• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.392 dolar

• 2025 başlangıç fiyatı: 39.890 dolar

FORD EXPLORER

• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.330 dolar

• 2025 başlangıç fiyatı: 41.220 dolar

CHEVROLET BLAZER

• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.124 dolar

• 2025 başlangıç fiyatı: 36.795 dolar

CHEVROLET TRAVERSE

• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.122 dolar

• 2025 başlangıç fiyatı: 41.995 dolar

FORD ESCAPE

• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.101 dolar

• 2025 başlangıç fiyatı: 29.490 dolar

BUİCK ENCLAVE

• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 8.984 dolar

• 2025 başlangıç fiyatı: 46.395 dolar

CHEVROLET EQUİNOX

• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 8.930 dolar

• 2025 başlangıç fiyatı: 29.995 dolar

CHEVROLET TRAİLBLAZER

• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 8.861 dolar

• 2025 başlangıç fiyatı: 24.395 dolar

CHEVROLET TRAX

• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.101 dolar

• 2025 başlangıç fiyatı: 21.495 dolar