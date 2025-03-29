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 | Murat Makas

Bayram öncesi oto pazarda yoğunluk! Uzmanlar yeni araç alındığında oluşacak masrafı açıkladı

Piyasalardaki dalgalanmalar araç alım satım sürecini etkiliyor. Ramazan bayramı öncesi Van'da biri açık oto pazarı yoğun ilgi gördü. Uzmanlar araç alındığı zaman ödenecek fiyat uygulamalarını açıkladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 13:32
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 13:32

Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar açık oto pazarını hareketlendirdi. Van’da Erciş karayolu üzerinde kurulan açık oto pazarı bayram öncesi hareketli günler geçiriyor. İkinci el araç almak isteyenler özellikle ekonomik ve yakıt tasarrufu sağlayan modelleri tercih ederken, satıcılar ise son dönemde fiyatların düştüğünü ancak alıcı bulmakta zorlandıklarını dile getirdi.

"BUNDAN SONRA FİYATLAR YÜKSELMEZ"

Konuya ilişkin konulan galerici esnafı Yunus Polater, ikinci el araçların bir yatırım amacından çıktığını belirtti. Geçtiğimiz yıllarda araçların yatırım amacıyla kullanıldığını ifade eden Polater, "Şu an araçlar sadece binek ihtiyacından dolayı alınıyor. Çünkü maliyetler fazladır. Şu an bu araç alınırsa 5 bin ekspertiz, 20 bin sigorta ve yağ değişimi gibi bakımlarla birlikte 30-35 bin lira bir masrafı oluyor. Bu yüzden kimse araçlara yaklaşamıyor. Fiyatlar sonu gördü ve bundan sonra da yükselmez. Bu yüzden bundan sonra fiyatlar da düşecektir" dedi.

Sabah saatlerinden itibaren aracını satmak için pazara geldiğini dile getiren Muhammet Emin Küçük isimli vatandaş ise "Kimse gelip aracıma bakmadı. Bu piyasadan mı nasipten mi kaynaklanıyor diye kestiremedim. Çünkü kimse aracı aldığı fiyattan aşağı satmak istemiyor. Zarar etmek istemedikleri için de alışveriş olmuyor" diye konuştu.
Araç almak için pazara gelen vatandaşlar da temiz ve uygun fiyatlı araçların zor bulunduğunu belirterek, bu yüzden bütçelerine uygun araç da bulamadıklarını kaydetti.

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