Benzin zammından kaçarken zarar etmeyin! Değer kaybeden elektrikli otomobiller belli oldu: 5 yıla çöp oluyor

ABD-İran savaşı benzin fiyatlarını uçururken alıcılar elektrikli otomobile yöneliyor. Ancak elektrikli otomobillerle ilgili şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı. 5 yılda yüksek değer kaybedecek hatta değeri düşen elektrikli araçlar belli oldu.
ABD ve İran savaşı küresel piyasalarda en çok yakıt fiyatlarını etkiledi. Bölgesel gerilimler sebebiyle yükselen benzin ve akaryakıt fiyatları otomobil alacakları elektrikli araçlara yönlendiriyor ancak beklenmedik sonuçlar ortaya çıktı.
Müşteriler yeni bir otomobil almak için para harcadığında ilk günden itibaren aracın değer kaybını takip ediyor. Dünya genelinde yapılan araştırmalarda araç piyasasında 5 yıl içinde en çok değer kaybı elektrikli otomobillerde görülüyor.
Piyasa analisti iSeeCars, beş yıl içinde en az ve en çok değer kaybı yaşamaya başlayan otomobiller üzerine yaptığı son araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Listede en çok değer kaybetmeye başlayan 10 otomobilin büyük çoğunluğunu elektrikli otomobiller oldu. İşte 5 yılda en çok değer kaybı yaşayacak elektrikli otomobiller
Nissan Leaf - %63.1 değer kaybı
Infiniti QX80 - %62.8 değer kaybı
Volkswagen ID4 - %62.1
Tesla Model S - %62.0
Tesla Model X - %61.2
Ford Mustang Mach-E - %60.8
BMW 7 serisi - %59.5