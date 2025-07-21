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 | Murat Makas

Benzinli motosikletler yasaklanıyor: Sırada otomobiller var

Vietnam, hava ve gürültü kirliliğiyle mücadelede radikal bir adım atıyor. Başkent Hanoi’de 1 Temmuz 2026’dan itibaren benzinli motosikletler şehir merkezine alınmayacak. İlk yasak, Hoan Kiem ve Ba Dinh ilçelerini kapsayan ve Ring Road 1 çevresinde kalan bölgelerde uygulanacak.

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Benzinli motosikletler yasaklanıyor: Sırada otomobiller var
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 15:07

, 2045’e kadar ülkedeki tüm benzinli motosikletleri devre dışı bırakmayı planlıyor. Düşünmesi bile zor; yaklaşık 72 milyon motosikletin olduğu bir ülkede bu, hem kültürel hem de pratik açıdan ciddi bir dönüşüm anlamına geliyor.

Benzinli motosikletler yasaklanıyor: Sırada otomobiller var

Yasaklar, 2027’den itibaren daha geniş alanlara yayılacak ve zamanla benzinli otomobilleri de kapsayacak. Bu dönüşümde Hanoi’nin ardından Ho Chi Minh City ve Da Nang gibi büyük şehirler de sırada.

ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET YÜKSELİŞTE AMA YOL UZUN

Elektrikli motosiklet pazarı Vietnam’da son yıllarda hareketlenmiş durumda. VinFast ve Selex Motors gibi yerli üreticiler pazarda söz sahibi olmaya başladı. VinFast, 2024’ün başı itibarıyla 160 binden fazla elektrikli scooter sattığını duyurdu. Selex ise batarya değişim istasyonlarını yaygınlaştırıyor.

Benzinli motosikletler yasaklanıyor: Sırada otomobiller var

Ancak elektrikli motosikletlerin toplam pazardaki payı henüz sadece %5 civarında. Yani yolun başındayız.

Devlet, bu dönüşümü hızlandırmak için şarj altyapısını güçlendirmeyi ve teşvik paketlerini devreye almayı planlıyor. Buna rağmen, sürücüler arasında menzil kaygısı, yüksek maliyet ve yeterli şarj istasyonunun olmaması gibi çekinceler hâlâ yaygın.

ETİKETLER
#vietnam
#sürdürülebilirlik
#şarj istasyonu
#Elektrikli Motosiklet
#Elektrifikasyon
#Vinfast
#Selex Motors
#Otomobil
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