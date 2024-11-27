Bir otomobil devi daha zorda: Aston Martin hisseleri çakıldı

27 Kasım 2024 15:07 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 15:07

Aston Martin, Çin'deki talep daralması ve teslimat gecikmeleri nedeniyle zor günler yaşıyor. Kâr hedefini düşüren şirket, mali yapısını güçlendirmek için 210 milyon sterlinlik hisse ve borç ihraç etmeye hazırlanıyor.

İngiliz lüks otomobil markası Aston Martin​, ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Şirket, 2024 yılı için beklenen kâr hedefini düşürürken, mali yapısını güçlendirmek amacıyla 210 milyon sterlin değerinde yeni hisse senedi ve borç ihraç edeceğini duyurdu. Bu gelişmeler, şirket hisselerinde büyük bir çöküşe yol açtı.

ÇİN TALEBİNDEKİ DURGUNLUK BÜYÜK ETKİ YAPTI

Çin ekonomisindeki durgunluk, Aston Martin’in satışlarını olumsuz etkiledi. Özellikle Valiant modelinde yaşanan teslimat gecikmeleri, şirketi zora soktu. Aston Martin, 2024 için kâr hedefini 280 milyon sterline çekti. Bu rakam, geçtiğimiz yılki 305,9 milyon sterlinlik kârın oldukça altında.

ÜRETİM VE TESLİMAT HEDEFLERİ TUTTURULAMIYOR

Şirket, 2024 yılı için belirlenen 1.000 araçlık üretim hedefini gerçekleştiremeyeceğini açıkladı. Ayrıca, yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanan 38 Valiant modelinin sadece yarısının müşterilere ulaşabileceği belirtildi.

HİSSELER YÜZDE 50 DEĞER KAYBETTİ

Yılbaşından bu yana Aston Martin’in Londra Borsası’ndaki hisseleri yüzde 50 oranında değer kaybetti. Şirket, 2023 yılında toplam 6.620 araç satışı gerçekleştirmişti. Bu satışların yüzde 20’si Asya-Pasifik bölgesine yapılmıştı. Ancak, Çin pazarında yaşanan daralma ve üretim hedeflerindeki sapmalar, şirketin mali dengesini sarstı.

YENİ PLANLARLA AYAKTA KALMA MÜCADELESİ

Aston Martin, finansal yapısını güçlendirmek için 210 milyon sterlinlik hisse ve borç ihraç etmeye hazırlanıyor. Bu adımın, şirketi içinde bulunduğu krizden çıkarması hedefleniyor.