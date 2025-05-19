BMW ve Mercedes, Çinli dev marka karşısında çaresiz! En çok satan otomobil oldu

Küresel çapta otomobil pazarında hareketlilik sürerken endüstride üretim maliyetinin artması, ABD’nin vergi uygulamaları üreticiyi kara kara düşündürüyor. BYD, Chery gibi markalarıyla ABD’nin vergi uygulamaları karşısında güçlü durmaya çalışan Çin, Avrupa devlerini tek tek solluyor. Lüks otomobil markaları arasında yer alan Mercedes ve BMW son zamanlarda Çinli rakipleri karşısında büyük güç kaybetmeye başladı.

BMW VE MERCEDES’E DARBE

Bir zamanlar en çok 30.000 yuanlık (4.200 dolar) minivanlarıyla tanınan küçük bir Çinli otomobil üreticisi olan Seres Group dört yıldan kısa bir süre içinde BMW ve Mercedes gibi lüks eski isimleri geride bırakarak ülkenin en çok satan üst düzey otomobili haline geldi.

427 BİN ARAÇ ÜRETTİ, HİSSELERİ YÜZDE 120 ARTTI

Eski adı DFSK Motor olan Seres, 2021 yılında telekomünikasyon devi Huawei Technologies Co. ile ortaklık kurarak Aito marka premium elektrikli ve hibrit spor araçlarını piyasaya sürdü. O zamandan beri Seres baş döndürücü bir yükseliş yaşadı. Satışlar üç yıl içinde üçe katlanarak 2024 yılında yaklaşık 427.000 araca ulaşırken, şirketin Şanghay'da işlem gören hisseleri yüzde 120 arttı.

EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKASI

Aito, popüler M9 SUV'u ile geçen yıl Çin'de 500.000 yuan ve üzeri kategoride en çok satan otomobil markası oldu. Şangay merkezli otomotiv danışmanlık şirketi ThinkerCar'ın verilerine göre, Huawei'nin Harmony işletim sistemi, üç ekranlı gösterge paneli ve çift bölgeli klima ve ortam aydınlatması gibi seçeneklere sahip geniş modelin teslimatları 151.000 adet civarında gerçekleşti. M9'un en temel bataryalı EV versiyonu 509,800 yuan'dan başlıyor.

Seres Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Xinghai Nisan ayındaki Şangay otomobil fuarında yaptığı açıklamada, Aito'nun amiral gemisi modellerinin "Çin'deki lüks otomobil pazarını yeniden şekillendirdiğini" söyledi.

CESUR ADIMLAR ATTILAR

Bu aynı zamanda Çin'in akıllı telefon üreticileri Huawei ve Xiaomi Corp'un başarısının da bir kanıtı. İkili, bağımsız olarak, yaklaşık dört yıl önce elektrikli araç pazarına girmekten bahsetmeye başladıklarında, büyük miktarda şüphecilikle karşılaştılar. Xiaomi'nin satışları Mart ayı sonlarında araçlarından birinin karıştığı ölümcül bir kazadan etkilendi, ancak buna rağmen SU7 sedanı sağlıklı talep görmeye devam ediyor.

