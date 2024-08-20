BMW'de yangın paniği: 720 bin araç geri çağrıldı

20 Ağustos 2024 20:00 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 20:09

BMW'nin 2012-2018 yıllarındaki bazı araçlarındaki tespit edilen sıkıntı nedeniyle yangın riski tespit edildi. Su pompasındaki kapatılmamış elektrik bağlantı parçasının kısa devre oluşturup yangın çıkarabileceği belirlendi.

DEĞİŞTİRME YAPILACAK

Geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 720 bin 796 olduğu belirtilen açıklamada, bayilerin ücretsiz olarak su pompasını ve fiş bağlantı parçasını inceleyerek gerekirse değiştireceği, koruyucu bir kalkan takacağı bildirildi.

Açıklamada, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerine 4 Ekim'den itibaren bildirim gönderilmesinin beklendiği kaydedildi.

BMW, bu ayın başlarında ABD'de aşırı ısınmaya veya nadir durumlarda yangına neden olabilecek bir motor arızası nedeniyle 100 binden fazla, geçen hafta da Çin'de 1,3 milyondan fazla aracını geri çağırmıştı.