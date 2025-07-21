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 | Murat Makas

Bu 10 yeni araba satılmıyor! İşte elden çıkarılmak istenilen lüks markalar

Küresel otomobil piyasasında bayiler eldeki araçları satmak için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Lüks markaların bazı otomobilleri elde kalıyor. Çin ile otomobil sektöründe yarışan ABD'de satış verileri incelendi. Stoklarda olan ve en yavaş satılan araçlar belli oldu. İşte detaylar...

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Bu 10 yeni araba satılmıyor! İşte elden çıkarılmak istenilen lüks markalar
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 20:14

Dünyada sektörü hareketliliğini sürdürürken dev markaların yeni üretimleri teknik hatalar ve tasarım memnuniyetsizliği gibi tepkiler alıyor. Tüketiciler piyasaya sürülen birçok sıfır otomobilde sorunlarla karşılaşıp bayilerin kapısını çalıyor.

Bu 10 yeni araba satılmıyor! İşte elden çıkarılmak istenilen lüks markalar

YILDA ORTALAMA 44.000 ARAÇ

Ancak bazı ülkelerde yeni sıfır otomobillere ilgi gün geçtikte artıyor. Çin ile ABD arasındaki ticaret krizi özellikle otomobil sektörüne büyük hareketlilik getirmişti. Dev markalar peş peşe yatırımlarını açıklarken alıcılar kriz derinleşmeden yaklaşık 16 milyon yeni otomobil hanesine kazandırdı. Kamyonet ve SUV, ABD’de en çok tercih edilen araçlar olurken yılda ortalama 44.000 araç satıldı.

Bu 10 yeni araba satılmıyor! İşte elden çıkarılmak istenilen lüks markalar

LÜKS MARKALAR STOKLARINI AZALTMAK İSTİYOR

Bayiler çeşitli kampanyalarla stoklarını azaltmak istiyor. Car and Driver’da yer alan detaylarda, çeşitli taktikleri ve kampanyalar incelendi sonucunda bayilerde en uzun süre kalan araçların listesi hazırlandı. 10 araçtan dokuzu, lüks veya premium otomobillerle özdeşleştirdiğimiz markalara ait. En yavaş satılan araçlarının hepsi bayilerde 100 günden fazla kalıyor. İşte o araçların listesi:

Bu 10 yeni araba satılmıyor! İşte elden çıkarılmak istenilen lüks markalar

EN YAVAŞ SATILAN ARAÇLAR

10. Lincoln Aviator – 104 gün
9. Genesis GV70 – 106 gün
8. Volvo XC40 – 107 gün
7. Volvo XC90 – 108 gün
6. Mercedes-Benz CLA – 109 gün
5. Range Rover Velar – 111 gün
4. Audi SQ7 – 112 gün
3. Chevrolet Malibu – 116 gün
2. Audi A4 – 118 gün
1. Volvo S60 – 132 gün

Bu 10 yeni araba satılmıyor! İşte elden çıkarılmak istenilen lüks markalar
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ETİKETLER
#Otomobil
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