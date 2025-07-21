Bu 10 yeni araba satılmıyor! İşte elden çıkarılmak istenilen lüks markalar

Dünyada otomobil sektörü hareketliliğini sürdürürken dev markaların yeni üretimleri teknik hatalar ve tasarım memnuniyetsizliği gibi tepkiler alıyor. Tüketiciler piyasaya sürülen birçok sıfır otomobilde sorunlarla karşılaşıp bayilerin kapısını çalıyor.

YILDA ORTALAMA 44.000 ARAÇ

Ancak bazı ülkelerde yeni üretim sıfır otomobillere ilgi gün geçtikte artıyor. Çin ile ABD arasındaki ticaret krizi özellikle otomobil sektörüne büyük hareketlilik getirmişti. Dev markalar peş peşe yatırımlarını açıklarken alıcılar kriz derinleşmeden yaklaşık 16 milyon yeni otomobil hanesine kazandırdı. Kamyonet ve SUV, ABD’de en çok tercih edilen araçlar olurken yılda ortalama 44.000 araç satıldı.

LÜKS MARKALAR STOKLARINI AZALTMAK İSTİYOR

Bayiler çeşitli kampanyalarla stoklarını azaltmak istiyor. Car and Driver’da yer alan detaylarda, çeşitli satış taktikleri ve kampanyalar incelendi sonucunda bayilerde en uzun süre kalan araçların listesi hazırlandı. 10 araçtan dokuzu, lüks veya premium otomobillerle özdeşleştirdiğimiz markalara ait. En yavaş satılan araçlarının hepsi bayilerde 100 günden fazla kalıyor. İşte o araçların listesi:

EN YAVAŞ SATILAN ARAÇLAR

10. Lincoln Aviator – 104 gün

9. Genesis GV70 – 106 gün

8. Volvo XC40 – 107 gün

7. Volvo XC90 – 108 gün

6. Mercedes-Benz CLA – 109 gün

5. Range Rover Velar – 111 gün

4. Audi SQ7 – 112 gün

3. Chevrolet Malibu – 116 gün

2. Audi A4 – 118 gün

1. Volvo S60 – 132 gün