Bu araba roketle çalışıyor! Şaka değil

Çinli teknoloji şirketi Dreame Technology, otomotiv sektörüne adım attığını resmen duyurdu. Şirket, Silikon Vadisi'nde düzenlenen "Dreame Next" adlı lansman etkinliğinde ilk aracı Nebula Next 01 Jet Edition'ı gün yüzüne çıkardı. Geçtiğimiz ağustos ayında Bugatti Chiron'un hızına meydan okuyacak bir otomobil üretme planlarını paylaşan marka, verdiği sözü tutmuş gibi görünüyor.
Autohome'un paylaştığı bilgilere göre, aracın en dikkat çekici yanı özel tasarım çift katı yakıtlı roket itici sistemi. Dreame mühendisleri, sivil kullanıma uyarlanan güç aktarma organının 150 milisaniye tepki süresine ve 100 kilonewton maksimum itme gücüne sahip olduğunu belirtiyor.
Hassas elektronik kontroller sayesinde yüksek performans ile güvenliği bir arada sunmayı vadeden otomobil, 0'dan 100 km/s hıza sadece 0,9 saniyede ulaşabiliyor.
Araç, 450 Wh/kg enerji yoğunluğunu aşan sülfür tabanlı tam katı hal bataryasıyla donatılıyor. Geleneksel lityum pillerle kıyaslandığında çok daha yüksek enerji yoğunluğu ve iyileştirilmiş şarj güvenliği sağlayan bu teknoloji, 550 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor. Şirket, batarya teknolojisinin şu anda seri üretim hazırlık aşamasında olduğunu aktarıyor.
Nebula Next 01 Jet Edition modeli, 1 milisaniyenin altındaki tepki süreleriyle 14 serbestlik dereceli doğrusal olmayan işbirlikçi kontrolü destekleyen tamamen kablo kontrollü (steer-by-wire) şasi mimarisiyle geliyor. Yanal park etme, eksen etrafında dönme ve lastik patlamaları sırasında denge kontrolü gibi karmaşık senaryolarda üstün manevra kabiliyeti sergilediği belirtiliyor.
Otonom sürüş tarafında VLA (Vizyon-Dil-Eylem) büyük modellerini temel alan üçlü bir sistem mimarisi benimseniyor. Yoğun sis, dağ yolları ve şantiyeler gibi zorlu koşullarda test edilen sistem, 4.320 satırlı ve tam 4K renk kapasiteli DHX1 LiDAR ile destekleniyor.
Sistem 600 metre maksimum algılama menzili sunarken, yüzde 10 yansıtma oranında bile 400 metredeki nesneleri tespit edebiliyor. 300 metreden trafik konileri gibi küçük hedefleri ve 280 metreden küçük hayvanları algılayabiliyor. Süper otomobilin kokpiti yapay zeka desteğine de sahip. Ev robotları ve akıllı ev aletleriyle bağlantı kurabiliyor.