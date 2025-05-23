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Otomobil
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Editor
 | Suat Vilgen

Bu arabalar tarih oluyor! İşte 2026'da üretimi durdurulacak modeller

Otomotiv dünyasında büyük bir değişim kapıda. 2026 itibarıyla üretimi duracak olan bu modeller, koleksiyoncuların gözdesi haline gelebilir. Sedanlardan spor arabalara kadar uzanan geniş bir liste var.

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Bu arabalar tarih oluyor! İşte 2026'da üretimi durdurulacak modeller
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 13:08

Otomotiv dünyası, teknolojik dönüşüm ve pazar trendlerinin etkisiyle her yıl bazı efsanevi modellerine veda ediyor. 2026 yılı da bu değişimin en net örneklerinden biri olacak. Sedanlardan SUV’lara, spor otomobillerden elektrikli araçlara kadar birçok ikonik model artık üretim bandından inmeyecek.

Bu arabalar tarih oluyor! İşte 2026'da üretimi durdurulacak modeller

ELEKTRİK VE HİBRİT DEVRİMİ ETKİLEDİ

Newsbreak.com tarafından derlenen habere göre, üretimlerine son verilecek bu araçlar, markaların ürün gamında yer açmak ya da değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlamak amacıyla eleniyor. Elektrikli ve hibrit modellere yönelişin hızlandığı bu dönemde, özellikle içten yanmalı motorlu araçlar daha fazla etkileniyor. İşte 2026 yılında yollarla vedalaşacak modellerin listesi:

Bu arabalar tarih oluyor! İşte 2026'da üretimi durdurulacak modeller

ZARİF VEDALAR: SEDANLAR VE SPOR MODELLER

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Audi A4 ve A5 Coupe/Cabrio

BMW M8 Coupe

Chevrolet Malibu

Infiniti Q50

Jaguar XE ve XF

Maserati Ghibli

Nissan Altima

Volvo S60

Bu arabalar tarih oluyor! İşte 2026'da üretimi durdurulacak modeller

PERFORMANSA ELVEDA: SPOR ARAÇLAR VE LÜKSLER

Ferrari SF90 Stradale

Ferrari 812 GTS

Bugatti Chiron

Chevrolet Camaro

Lamborghini Huracan

Nissan GT-R

Toyota Supra (4 silindirli)

Bu arabalar tarih oluyor! İşte 2026'da üretimi durdurulacak modeller

BAZI TİCARİLER VE SUV'LAR DA SAHNE DIŞI

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

BMW X3M

Ford Escape

Ford Edge

Ford Transit Trail

Jaguar I-Pace ve E-Pace

Toyota Venza

Ram 1500 TRX

Bu arabalar tarih oluyor! İşte 2026'da üretimi durdurulacak modeller

REKABET EDEMEYEN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Fisker Ocean (EV)

Mitsubishi Mirage

Mini Clubman

Nissan Titan

Bu arabalar tarih oluyor! İşte 2026'da üretimi durdurulacak modeller

ETİKETLER
#Arabalar
#üretim durdurma
#Otomobil
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