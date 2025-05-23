Bu arabalar tarih oluyor! İşte 2026'da üretimi durdurulacak modeller

Otomotiv dünyasında büyük bir değişim kapıda. 2026 itibarıyla üretimi duracak olan bu modeller, koleksiyoncuların gözdesi haline gelebilir. Sedanlardan spor arabalara kadar uzanan geniş bir liste var.
Otomotiv dünyası, teknolojik dönüşüm ve pazar trendlerinin etkisiyle her yıl bazı efsanevi modellerine veda ediyor. 2026 yılı da bu değişimin en net örneklerinden biri olacak. Sedanlardan SUV’lara, spor otomobillerden elektrikli araçlara kadar birçok ikonik model artık üretim bandından inmeyecek.
Newsbreak.com tarafından derlenen habere göre, üretimlerine son verilecek bu araçlar, markaların ürün gamında yer açmak ya da değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlamak amacıyla eleniyor. Elektrikli ve hibrit modellere yönelişin hızlandığı bu dönemde, özellikle içten yanmalı motorlu araçlar daha fazla etkileniyor. İşte 2026 yılında yollarla vedalaşacak modellerin listesi:
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
Audi A4 ve A5 Coupe/Cabrio
BMW M8 Coupe
Chevrolet Malibu
Infiniti Q50
Jaguar XE ve XF
Maserati Ghibli
Nissan Altima
Volvo S60
Ferrari SF90 Stradale
Ferrari 812 GTS
Bugatti Chiron
Chevrolet Camaro
Lamborghini Huracan
Nissan GT-R
Toyota Supra (4 silindirli)
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio
BMW X3M
Ford Escape
Ford Edge
Ford Transit Trail
Jaguar I-Pace ve E-Pace
Toyota Venza
Ram 1500 TRX
Fisker Ocean (EV)
Mitsubishi Mirage
Mini Clubman
Nissan Titan