Bu araçlar asla pişman etmiyor! İşte 2025’in en güvenli 10 otomobili

Otomobil tercihlerinde fiyat, yakıt tüketimi ve tasarım kadar güvenlik de yabana atılamayacak kadar önemli. Bu noktada ise Euro NCAP (Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı), sürücüler ve yolcular için en güvenli otomobilleri belirleyen kuruluşlardan biri olarak öne çıkıyor.

Yapılan testlerde araçlar; yetişkin ve çocuk yolcu koruması, yaya güvenliği ve sürücü destek sistemleri gibi kritik kriterler üzerinden değerlendiriliyor. Her bir kriter, toplamda 400 puan üzerinden genel güvenlik skoruna katkı sağlıyor.

EURO NCAP'E GÖRE DÜNYANIN EN GÜVENLİ 10 OTOMOBİLİ

Euro NCAP'in 2025 verilerine göre, dünyanın en güvenli otomobili Tesla Model 3 oldu. Yetişkin yolcu korumasında yüzde 90, çocuk yolcu korumasında ise yüzde 93'lük yüksek skorlar elde eden Model 3, toplamda 359 puanla listenin zirvesine yerleşti.

İkinci sırayı, güvenlik konusunda uzun süredir adından söz ettiren Mercedes E-Serisi alırken; üçüncü sırada ise Çin menşeli ve elektrikli bir model olan Zeekr X yer aldı. Listenin devamında Volkswagen ID 7, NIO ET5, Polestar 3, Smart #3 ve Audi Q6 e-tron gibi elektrikli ve hibrit modeller öne çıkarken, Mazda CX-80 gibi içten yanmalı modeller de kullanıcıların karşısına çıktı.

İşte Euro NCAP'e göre 2025'in en güvenli 10 otomobili:

Tesla Model 3 – 359/400

Mercedes E-Class – 353/400

Zeekr X – 348/400

Volkswagen ID 7 – 346/400

NIO ET5 – 345/400

Polestar 3 – 345/400

Smart #3 – 345/400

Audi Q6 e-tron – 344/400

Zeekr 001 – 344/400

Mazda CX-80 – 343/400