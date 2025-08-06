Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Bu araçlar asla pişman etmiyor! İşte 2025’in en güvenli 10 otomobili

Otomobil satın alırken artık sadece tasarım ve performans değil, güvenlik de oldukça elzem bir kriter. Euro NCAP'in 2025 verilerine yılın en güvenli 10 otomobili belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 17:43

Otomobil tercihlerinde fiyat, yakıt tüketimi ve tasarım kadar güvenlik de yabana atılamayacak kadar önemli. Bu noktada ise Euro NCAP (Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı), sürücüler ve yolcular için en güvenli otomobilleri belirleyen kuruluşlardan biri olarak öne çıkıyor.

Yapılan testlerde araçlar; yetişkin ve çocuk yolcu koruması, yaya güvenliği ve sürücü destek sistemleri gibi kritik kriterler üzerinden değerlendiriliyor. Her bir kriter, toplamda 400 puan üzerinden genel güvenlik skoruna katkı sağlıyor.

EURO NCAP'E GÖRE DÜNYANIN EN GÜVENLİ 10 OTOMOBİLİ

Euro NCAP'in 2025 verilerine göre, dünyanın en güvenli otomobili Tesla Model 3 oldu. Yetişkin yolcu korumasında yüzde 90, çocuk yolcu korumasında ise yüzde 93'lük yüksek skorlar elde eden Model 3, toplamda 359 puanla listenin zirvesine yerleşti.

İkinci sırayı, güvenlik konusunda uzun süredir adından söz ettiren Mercedes E-Serisi alırken; üçüncü sırada ise Çin menşeli ve elektrikli bir model olan Zeekr X yer aldı. Listenin devamında Volkswagen ID 7, NIO ET5, Polestar 3, Smart #3 ve Audi Q6 e-tron gibi elektrikli ve hibrit modeller öne çıkarken, Mazda CX-80 gibi içten yanmalı modeller de kullanıcıların karşısına çıktı.

İşte Euro NCAP'e göre 2025'in en güvenli 10 otomobili:

Tesla Model 3 – 359/400

Bu araçlar asla pişman etmiyor! İşte 2025’in en güvenli 10 otomobili

Mercedes E-Class – 353/400

Bu araçlar asla pişman etmiyor! İşte 2025’in en güvenli 10 otomobili

Zeekr X – 348/400

Bu araçlar asla pişman etmiyor! İşte 2025’in en güvenli 10 otomobili

Volkswagen ID 7 – 346/400

Bu araçlar asla pişman etmiyor! İşte 2025’in en güvenli 10 otomobili

NIO ET5 – 345/400

Bu araçlar asla pişman etmiyor! İşte 2025’in en güvenli 10 otomobili

Polestar 3 – 345/400

Bu araçlar asla pişman etmiyor! İşte 2025’in en güvenli 10 otomobili

Smart #3 – 345/400

Bu araçlar asla pişman etmiyor! İşte 2025’in en güvenli 10 otomobili

Audi Q6 e-tron – 344/400

Bu araçlar asla pişman etmiyor! İşte 2025’in en güvenli 10 otomobili

Zeekr 001 – 344/400

Bu araçlar asla pişman etmiyor! İşte 2025’in en güvenli 10 otomobili

Mazda CX-80 – 343/400

Bu araçlar asla pişman etmiyor! İşte 2025’in en güvenli 10 otomobili
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elazığ'da ticari araç ve otomobilin çarpışması kameraya yansıdı
Yeni Audi Q5 ve Q5 Sportback Türkiye'de satışta: 100 kilometrede yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor

Sıkça Sorulan Sorular

Euro NCAP nedir ve nasıl çalışır?
Euro NCAP (Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı), yeni otomobilleri çeşitli çarpışma testleri ve güvenlik sistemleri açısından değerlendirerek güvenlik puanları belirleyen bağımsız bir kuruluştur.
ETİKETLER
#elektrikli araçlar
#Euro Ncap
#Otomobil Güvenliği
#En Güvenli Otomobiller
#Tesla Model 3
#Mercedes E-class
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.