Bu liste hayati önem taşıyor! İşte en tehlikeli araçlar listesi

05 Ocak 2025 04:09 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 04:13

2024’ün ölümcül kaza raporlarından yola çıkarak hazırlanan “en tehlikeli arabalar” listesi, otomobil dünyasında dikkat çekti. Güvenlik sistemlerindeki yetersizlikler nedeniyle sürücüler ve yolcular için ciddi riskler oluşturan bu araçlar, trafikte can kaybını artıran başlıca unsurlar arasında gösteriliyor. İşte modeller...

ABD​'de ölümlü trafik kazalarından elde edilen veriler, 2024'te trafikte en tehlikeli araç modellerini ortaya koydu. Otomobil tercihlerinde tasarım, performans ve yakıt tüketimi kadar güvenlik donanımları da hayati bir öneme sahipken, bazı araçların bu konuda yeterince başarılı olmadığı raporlandı.

GÜVENLİK DONANIMLARI HAYAT KURTARIYOR

Trafik kazalarında sürücü ve yolcuların hayatta kalma şansını artıran güvenlik donanımları, ciddi yaralanmaları önlemede kritik rol oynuyor. Ancak güvenlik sistemlerinden yoksun ya da yetersiz araçlar, kaza anında hem sürücü hem de yolcular için büyük riskler oluşturabiliyor.

İSEECARS'TAN ÖNEMLİ TESPİTLER

ABD merkezli otomobil inceleme sitesi iSeeCars, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin 2024 verilerini analiz ederek en tehlikeli araç modellerini listeledi. Raporda, yeni araçlarda kullanılan gelişmiş şasi tasarımları, sürücü destek teknolojileri ve hava yastığı sistemlerinin güvenliği artırdığı ancak aynı zamanda sürücülerde daha dikkatsiz sürüş ve yüksek hız eğilimine yol açtığı belirtildi. Bu durumun ölümlü kazaların artışına katkıda bulunduğu vurgulandı.

ÖLÜMCÜL KAZAYLA SONUÇLANAN EN TEHLİKELİ ARAÇLAR AÇIKLANDI

2024 yılında trafikte en fazla risk oluşturan araç modelleri şu şekilde sıralandı:

22 - Toyota Venza

2.0x

21 - INFINITI Q50

2.0x

20 - Tesla Model S

2.0x

19 - Toyota Prius

2.1x

18 - Dodge Charger

2.1x

17 - Ford Bronco

2.3x

16 - Kia Seltos

2.4x

15 - Kia K5

2.5x

14 - Nissan Versa

2.5x

13 - Chevrolet Camaro

2.6x

12 - Toyota Corolla Hybrid

2.6x

11 - Kia Soul

2.6x

10 - Buick Envision

2.8x

9 - Kia Forte

2.9x

8 - Buick Encore GX

3.4x

7 - Mitsubishi Mirage G4

3.6x

6 - Tesla Model Y

3.7x

5 - Honda CR-V Hybrid

4.6x

4 - Porsche 911

4.6x

3 - Mitsubishi Mirage

4.8x

2 - Chevrolet Corvette

4.8x

1 - Hyundai Venue

4.9x