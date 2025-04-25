Bu özellik aracınızın motorunun ömrünü 2 kat kısaltıyor! 50 yıllık tamirci açıkladı

50 yıldır otomobil tamirciliği yapan ABD'li Scotty Kilmer, yeni nesil araçlarda bulunan faydalı sanılan bir özelliğin aslında motorun ömrünü 2 kat kısalttığını açıkladı. Bu özelliğin kesinlikle kapatılması gerektiğini belirten Kilmer, motor ömrünü kısaltan diğer sürücü davranışlarını da açıkladı.

Otomobil markaları arasında son yıllarda çevre dostu teknolojilere olan yönelim giderek artmaya başladı. Bu kapsamda birçok marka yeni nesil otomobil modellerine artık start/stop (başlat/durdur) sistemini entegre etmeye başladı.

Hatta bir standart haline gelen start/stop sistemi aracınızın kırmızı ışıkta veya trafikte durduğunda motoru geçici olarak kapatıyor. Bu sayede de yakıt tüketimi ciddi oranlarda azalabiliyor.

ARACINIZIN MOTORUNUN ÖMRÜNÜ KISALTIYOR

The Mirror'un haberinde yer alan bilgilere göre 50 yıldır otomobil tamirciliği yapan ABD'li Scotty Kilmer, star/stop sisteminin uzun vadede motor parçaları üzerinde ciddi yıpranmalara neden olduğunu belirtti.

"Bir motorun en fazla yıprandığı an, çalıştırıldığı andır" diyen Kilmer, "Her dur kalkta motoru yeniden çalıştırmak bu yıpranmayı kat kat arttırıyor" ifadelerini kullandı.

OTOMOBİLLERDE START/STOP ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILIR?

Start/stop özelliğini kapatmak ise sürücülerin düşündüğünden daha kolay. Genellikle araçlarda, üzerinde büyük "A" harfi ve etrafında ok işareti bulunan bir düğme yer alıyor. Bu düğmeye basarak start/stop sistemini arabanızda devre dışı bırakabilirsiniz.

Düğmeye bastıktan sonra aracınızın gösterge panelinde sistemin kapalı olduğunu belirten bir ışık yanacaktır. Bu ışık eğer yanmadıysa sistemi kapatamamışsınız demektir. Işık yanıyorsa artık start/stop sistemi aracınızda kapalı demektir.

ARACIN MOTORUNUN ÖMRÜNÜ KISALTAN SÜRÜCÜ ALIŞKANLIKLARI

Aracın motorunun ömrünü azaltan bazı sürücü alışkanlıkları da bulunuyor. Bu alışkanlıklar da en az start/stop sistemi kadar aracınızın ömrünü azaltıyor.

Aracın motorun ömrünü azaltan sürücü alışkanlıklarının başında ise yağ değişimini geciktirmek geliyor. Kirli veya eski yağ motorun iç parçalarına zarar verebiliyor. Bu değişimi ne kadar geciktirirseniz aracınızın motoru da o kadar tehlikede demektir.

SOĞUK MOTORA GAZ VERMEYİN

Motor yağının henüz dolaşmadığı soğuk havalarda sert sürüş, motor bileşenlerini zorlayarak aşınmasına neden oluyor. Bu yüzden sürücülerin arabalarının motor ömrü için soğuk havalarda daha dikkatli olmaları gerekiyor.

Aynı şekilde kalitesiz yakıt ve manuel araçlardaki hatalı vites kullanımı da aracın motorunun sağlığını kötü etkileyen problemler arasında yer alıyor.