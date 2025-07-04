Bunu da yaptılar: Ferrari görünümlü Toyota! Uzmanlar onaylayınca imha edildi

Toyota MR2 model aracını Ferrari ünlü modellerinden F430’a dönüştüren bir genç, üç yıl boyunca aracını sokaklarda sürdü. Ancak Ferrari uzmanlarının hazırladığı rapor her şeyi değiştirdi! Araç devlet gözetiminde imha edildi.

İtalya’nın Piyemonte bölgesindeki Asti kentinde yaşayan 26 yaşındaki bir sürücü, Kasım 2022’de İtalyan mali polisi (Guardia Di Finanza) tarafından durdurulduğunda direksiyon başında bir Ferrari F430 kullanıyor gibi görünüyordu. Ancak yapılan incelemelerde aracın aslında bir Toyota MR2 Coupe olduğu ve dış tasarımı Ferrari’ye birebir benzetilerek dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

ORİJİNAL PARÇALARLA SAHTE FERRARI YAPTI

Kaporta, jantlar, fren sistemleri, direksiyon ve hatta logolar… Hepsi Ferrari F430 ile neredeyse aynıydı. Araç sahibi, spor otomobili kendi çabasıyla ve birçok orijinal parça kullanarak dönüştürdüğünü kabul etti. Fakat bu özenli çalışma, İtalyan marka koruma yasalarını ihlal ettiği için başını derde soktu.

FERRARI UZMANLARI BELGELEDİ

Ferrari S.p.A.’dan çağrılan teknik uzmanlar, yaptıkları detaylı analizde aracın orijinal olmadığını teyit etti. Bunun üzerine araç hemen trafikten menedildi ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Her ne kadar mahkeme, olayın ceza davasına dönüşmesini gerekli görmese de idari yaptırım uygulanmasına karar verdi.

TEMYİZLER SONUÇSUZ KALDI

Aracın sahibi, hem sulh hâkimine hem de İtalya Yargıtay’ına itiraz başvurusunda bulundu. Ancak her iki başvuru da reddedildi. Daha sonra araç, Guardia di Finanza (Mali Polis) gözetiminde parçalanarak imha edildi.

Ferrari başta olmak üzere pek çok İtalyan marka, "Made in Italy" etiketiyle piyasaya sürülen sahte ürünlerle mücadele ediyor. Bu mücadele sadece moda ve tasarımda değil, otomotiv sektöründe de ciddiyetle yürütülüyor.