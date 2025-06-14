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 | Murat Makas

BYD, 1.287 beygirlik U7’nin teslimatlarına başladı

BYD'nin premium elektrikli araç markası Yangwang, merakla beklenen yeni modeli U7’nin teslimatlarına Çin genelinde resmen başladı.

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BYD, 1.287 beygirlik U7’nin teslimatlarına başladı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 10:56

BYD Yangwang U7, sadece bir elektrikli otomobil değil; aynı zamanda ileri mühendislik teknolojilerinin bir gösterisi. Car News China'nın haberine göre, aracın kalbinde, batarya, dört elektrik motoru, elektronik kontrol üniteleri ve DiSus-Z elektromanyetik süspansiyon sistemi yer alıyor.

Bu süspansiyon sistemi, uçak gemilerindeki elektromanyetik mancınıklar ve Maglev trenlerdeki manyetik kaldırma teknolojilerinden ilham alarak otomotiv dünyasında ilk kez uygulanıyor. Sonuç mu? Yolda adeta süzülen, titreşimi minimuma indiren ve üst düzey sürüş konforu sunan bir deneyim.

BYD, 1.287 beygirlik U7’nin teslimatlarına başladı

2.9 SANİYEDE 100 KM/S

Toplam 960 kW (1.287 hp) güç üreten dört motorlu U7, 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 2,9 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise 270 km/s. 135,5 kWsa kapasiteli bataryası sayesinde, CLTC verilerine göre tam 720 kilometrelik menzil sunuyor.

Ancak U7'nin marifetleri sadece hızla sınırlı değil. Yerinde dönme, sabit tekerlekli rotasyon ve yanal hareket gibi gelişmiş manevra özellikleri sayesinde araç, büyük boyutlarına rağmen şehir içinde son derece çevik davranıyor.

"GOD'S EYE A" İLE ÜST DÜZEY SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMİ

Yangwang U7, ileri seviye sürüş destek teknolojileriyle de donatılmış. Üç adet LiDAR sensörüyle desteklenen "God's Eye A" sistemi sayesinde araç, çevresini gerçek zamanlı olarak tarıyor. Bu sistem, sürüş güvenliği ve park kolaylığı konusunda önemli katkılar sunuyor.

Ayrıca 20 dereceye kadar yön değiştirebilen arka aks sistemi, dönüş yarıçapını A segmenti bir otomobil seviyesine indiriyor. Bu özellik özellikle dar şehir sokaklarında büyük fark oluşturuyor.

BYD, 1.287 beygirlik U7’nin teslimatlarına başladı

SÜSPANSİYONDA AKILLI DÖNÜŞÜM

Aracın belki de en çarpıcı özelliği olan DiSus-Z süspansiyon sistemi, elektrik enerjisini doğrudan kinetik enerjiye çevirerek süspansiyonu aktif biçimde yönetiyor. Yoldan gelen titreşimler, manyetik motorlar aracılığıyla anında algılanıyor ve araç gövdesi ile tekerlekler arasındaki denge bu bilgiyle saniyeler içinde ayarlanıyor.

Üstelik sistem, yol titreşimlerinden elde edilen kinetik enerjiyi tekrar elektrik enerjisine dönüştürerek verimliliği artırıyor.

Yangwang U7; 5.360 mm uzunluk, 2.000 mm genişlik, 1.515 mm yükseklik ve 3.200 mm aks mesafesiyle tam anlamıyla bir dev. Lüks, konfor ve ileri teknolojiye yatırım yapmak isteyenler için aracın başlangıç fiyatı ise 87.150 dolar olarak açıklandı.

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