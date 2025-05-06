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 | Murat Makas

BYD araç fiyatlarının güncel listesi paylaşıldı: İşte Fiat Egea'dan bile çok satan SEAL U DM-i'nin yeni fiyatı

Türkiye'de otomobil piyasasına giren BYD'nin Mayıs 2025 güncel fiyat listesi paylaşıldı. Listede Egea'dan bile çok satılan SEAL U DM-i'nin yeni fiyatı merak edildi. İşte o liste...

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BYD araç fiyatlarının güncel listesi paylaşıldı: İşte Fiat Egea'dan bile çok satan SEAL U DM-i'nin yeni fiyatı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 14:48

Türkiye’de yatırım kararı alarak yeni modellerini duyuran Çinli otomobil devi BYD, güncel fiyat listesini paylaştı. Avrupa’da ses getiren otomobil devinin Mayıs 2025 güncel fiyat listesi merak edildi. Markanın bu ay itibarıyla bazı modellerde zam yaptığı belirtiliyor. Geçtiğimiz ay Egea'dan bile fazla satan SEAL U DM-i modelinin fiyatında bile yükseliş olduğu söyleniyor.

BYD araç fiyatlarının güncel listesi paylaşıldı: İşte Fiat Egea'dan bile çok satan SEAL U DM-i'nin yeni fiyatı

SEAL U DM-i, Nisan ayında satış rekorları kırmıştı. Ancak Mayıs ayı listesine bakıldığında, bu modelde yaklaşık yüzde 10’a varan bir fiyat artışı ortaya çıktı. Modeller arasında SEAL U DM-i'nin yanı sıra DOLPHIN, ATTO3, SEAL U EV gibi seriler bulunuyor. Webtekno'da yer alan detaya göre işte Mayıs ayı BYD fiyat listesi...

BYD FİYAT LİSTESİ MAYIS 2025

BYD araç fiyatlarının güncel listesi paylaşıldı: İşte Fiat Egea'dan bile çok satan SEAL U DM-i'nin yeni fiyatı

DOLPHIN fiyatı - Mayıs 2025
150 kW, Elektrikli - Comfort, Otomatik - 1.365.000 TL
150 kW, Elektrikli- Design, Otomatik - 1.470.000 TL

BYD araç fiyatlarının güncel listesi paylaşıldı: İşte Fiat Egea'dan bile çok satan SEAL U DM-i'nin yeni fiyatı

ATTO3 fiyatı - Mayıs 2025
150kW, Elektrikli - Design, Otomatik - 1.710.000 TL

SEAL U EV fiyatı - Mayıs 2025
160kW, Elektrikli - Design, Otomatik - 1.925.000 TL

SEAL U DM-i fiyatı - Mayıs 2025
1.5L, Hibrit - Design, Otomatik - 2.115.000 TL
1.5L Turbo, Hibrit - Design (4x4), Otomatik - 2.845.000 TL

BYD araç fiyatlarının güncel listesi paylaşıldı: İşte Fiat Egea'dan bile çok satan SEAL U DM-i'nin yeni fiyatı

SEAL AWD fiyatı - Mayıs 2025
390kW, Elektrikli - Excellence, Otomatik - 3.090.000 TL

HAN fiyatı - Mayıs 2025
380kW, Elektrikli- Executive, Otomatik - 3.750.000 TL

TANG fiyatı - Mayıs 2025
380kW, Elektrikli - Flagship, Otomatik - 4.220.000 TL

BYD araç fiyatlarının güncel listesi paylaşıldı: İşte Fiat Egea'dan bile çok satan SEAL U DM-i'nin yeni fiyatı
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