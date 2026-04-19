CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
BYD Atto 3 yenilendi: 5 dakikada yüzde 70 şarj

GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 10:38
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 10:38
BYD Atto 3 yenilendi: 5 dakikada yüzde 70 şarj

BYD, küresel pazarda Atto 3 olarak bilinen Yuan Plus modelini kapsamlı bir güncellemeyle yeniledi. Çin’in Yeni Enerji Araçları Vergi Muafiyeti listesine giren modelde özellikle batarya, şarj hızı ve boyut tarafında önemli değişiklikler dikkat çekiyor.

Yeni Atto 3, markanın tamamen elektrikli arkadan itişli platformuna geçiş yapıyor. Buna ikinci nesil Blade batarya teknolojisi de eklenince, araçta hem verimlilik hem de şarj performansı belirgin şekilde ileri taşınmış görünüyor.

MENZİLDE İKİ FARKLI SEÇENEK

Güncellenen model, 57,5 kWsa ve 68,5 kWsa olmak üzere iki ayrı batarya paketiyle sunuluyor. Bu seçenekler sırasıyla 540 kilometre ve 630 kilometre CLTC menzil vadediyor.

Özellikle 68,5 kWsa’lik versiyon, Atto 3’ü menzil tarafında sınıfı içinde daha iddialı bir noktaya taşıyor. Yani işin açıkçası, BYD burada kullanıcıların en hassas olduğu alanlardan birine doğrudan dokunmuş durumda.

BOYUTLAR BÜYÜDÜ, YAŞAM ALANI GENİŞLEDİ

Yeni Atto 3, 4665 mm uzunluk, 1895 mm genişlik ve 1675 mm yükseklik ölçülerine sahip. Araçta 2770 mm aks mesafesi bulunuyor.

Önceki modele kıyasla büyüyen gövde, iç mekânda daha ferah bir alan sunmayı hedefliyor. Bu artışın günlük kullanımda da hissedilmesi bekleniyor. Modelde ayrıca 18 ve 19 inç jant seçenekleri, yarı gizli kapı kolları ve kişiselleştirilebilir D sütunu tasarımı da yer alıyor.

İKİ FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ SUNULACAK

Performans tarafında araç, arkada konumlandırılan tek bir elektrik motoruyla geliyor. Burada 200 kW yani 268 beygir ve 240 kW yani 322 beygir olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunuluyor.

Bu yapı, verimlilik ile sürüş karakteri arasında daha dengeli bir tablo oluşturmayı amaçlıyor. Arkadan itişli mimarinin tercih edilmesi de sürüş dinamikleri açısından önemli bir değişim olarak öne çıkıyor.

EN DİKKAT ÇEKEN YENİLİK: FLASH CHARGİNG

Yeni Atto 3’te öne çıkan asıl başlıklardan biri ise “flash charging” teknolojisi. İkinci nesil Blade batarya sayesinde araç, yüzde 10’dan yüzde 70 doluluğa yalnızca 5 dakikada ulaşabiliyor.

Dahası da var. Yüzde 10’dan yüzde 97’ye şarj süresi sadece 9 dakika olarak açıklanıyor. Üstelik -30°C gibi oldukça düşük sıcaklıklarda bile bu sürenin yalnızca 3 dakika uzadığı belirtiliyor. Elektrikli otomobil kullanıcıları için bu detay, doğrusu, oldukça dikkat çekici.

TASARIM ÇİZGİSİ KORUNUYOR

Model, BYD’nin güncel tasarım anlayışını koruyor ancak daha modern bazı dokunuşlar da barındırıyor. Ön bölümde ince farlar ve sade bir panel tasarımı öne çıkarken, arka tarafta boydan boya uzanan stop lambaları ile yeni tampon formu dikkat çekiyor.

