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 | Murat Makas

BYD bataryalı yeni Ford Bronco yollara çıkıyor

Ford, Çinli Jiangling Motors iş birliğiyle geliştirdiği tamamen elektrikli Bronco modelini tanıttı. SUV dünyasının ikonik ismi bu kez içten yanmalı değil, BYD imzalı dev bir bataryayla sahneye çıkıyor.

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BYD bataryalı yeni Ford Bronco yollara çıkıyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 10:20

BYD bataryasıyla donatılan yeni elektrikli Ford Bronco'nun en dikkat çekici yönlerinden biri, elbette menzili. Aracın BYD üretimi 105,4 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat bataryası, CLTC normlarına göre tam 650 kilometre menzil sunuyor. Çift motorlu dört çeker versiyonu ise 311 beygir güç (232 kW) üretiyor ve 170 km/s azami hıza ulaşabiliyor.

BOYUTLARI DA İDDİALI

SUV klasmanında yer alan elektrikli Bronco, 5025 mm uzunluk, 1960 mm genişlik ve 1815 mm yükseklik ölçülerine sahip. 2950 mm aks mesafesiyle beş kişilik iç mekân sunan aracın boş ağırlığı ise 2630 kilogram olarak açıklandı.

BYD bataryalı yeni Ford Bronco yollara çıkıyor

LİDAR DETAYIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni Bronco'nun tasarımında göze çarpan önemli bir detay ise ön cam üzerine yerleştirilen Lidar sensörü. Bu teknoloji, gelişmiş sürüş destek sistemlerinin habercisi olarak değerlendiriliyor. Otomatik sürüş yardımı gibi sistemlerin bu modelde ciddi biçimde yer bulacağı düşünülüyor.

BYD bataryalı yeni Ford Bronco yollara çıkıyor

FİYATI ŞİMDİLİK BELİRSİZ

Elektrikli Bronco'nun başlangıç fiyatı henüz resmen açıklanmadı. Ancak kulislerde modelin 42 bin dolar seviyesinde satışa sunulacağı konuşuluyor. Bu da onu Çin pazarındaki rakipleri karşısında oldukça iddialı bir konuma getiriyor.

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ETİKETLER
#Otomobil
#elektrikli araç
#Yeni Model
#Ford Bronco
#Byd Batarya
#Ldar
#Otomobil
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