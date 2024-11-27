BYD fiyat indirimi için adım attı: Tedarikçilere otomobil fiyatlarını etkileyecek e-posta

27 Kasım 2024 14:46 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 14:46

Türkiye'de yatırım yapma kararıyla otomobil piyasasını hareketlendiren Çinli dev marka BYD, fiyat indirimleri için tedarikçilere e-posta yolladı. İddialara göre BYD otomobil sektöründe fiyat indirimleri için hedefler belirledi. İşte detaylar...

Manisa’da ‘Çin Sokağı’ kuruluyor: Yerleri belli oldu: '3 bin kardeşimiz vatandaşlarımızla kucaklaşacak'

Manisa’da ‘Çin Sokağı’ kuruluyor: Yerleri belli oldu: '3 bin kardeşimiz vatandaşlarımızla kucaklaşacak'

Manisa​'ya 1 milyar dolarlık yatırım​ yapma kararıyla otomobil​ piyasasını hareketlendiren Çinli otomobil devi BYD​ ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Piyasaya damga vuran Çinli dev markaya talep yağıyor. BYD yetkilileri kapora ödeyerek 6 binden fazla müşterinin bir modelin sırasına girdiğini belirtti. Kapora alımını bir süre bıraktıktan sonra tekrar başlatan firmanın en erken araç teslim tarihi ise Şubat 2025 olarak değerlendiriliyor.

BYD'DE İNDİRİM HEDEFLERİ

Çinli dev, tedarikçileri için geniş ölçekli satın almalarda fiyat indirim hedefleri belirledi. Buna göre; BYD, tedarikçilerinden yüzde 10 oranında indirim talep etti.

BYD Marka ve Halkla İlişkiler Departmanı Genel Müdürü Li Yunfei'nin medyada indirim haberlerinin çıkması üzerine Weibo hesabı üzerinden bir değerlendirme yaptı.

TEDARİKÇİLERE MESAJ

Tedarikçilerle yapılan yıllık fiyat görüşmelerinin sektörde yaygın bir uygulama olduğunu söyleyen Li, ''Tedarikçilere fiyat düşürme hedefleri sunuyoruz. Bunlar zorunlu gereklilikler değil. Pazarlık yapabiliriz" ifadesini kullandı.

BYD tarafından bir tedarikçiye gönderilen ve 1 Ocak'tan itibaren fiyatlarını yüzde 10 oranında düşürmesini isteyen bir e-postanın ekran görüntüsü Çin​ sosyal medyasında yayılmıştı.

China Securities Journal gazetesinin Çarşamba günü yayımladığı ayrı bir haberde, SAIC Motor'un Maxus biriminin de bu hafta tedarikçilerine bir mektup göndererek, piyasadaki fiyat savaşı ve aşırı arzla başa çıkabilmek için maliyetleri yüzde 10 oranında düşürmelerine yardımcı olmalarını istediği belirtildi.

Sektör verilerine göre BYD, yılın ilk dokuz ayında Çin'in otomobil satışları sıralamasında toplam pazarın yüzde 15,8'lik payıyla zirveye oturdu.