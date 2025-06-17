BYD fiyatlara isyan etti

Çin'in en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD, ülkede hız kazanan fiyat savaşlarıyla ilgili endişesini dile getirdi. Şirketin İcra Başkan Yardımcısı Stella Li, yoğun rekabetin hem kârlılığı hem de sektörün dengesini tehdit ettiğini belirtti.

Bloomberg'a konuşan Stella Li, fiyat indirimlerine mecbur kaldıklarını ama bunun sağlıklı bir tablo olmadığını söyledi. Stella Li'nin açıklamalarına göre, Çin'deki elektrikli araç pazarında rekabet son derece acımasız bir hâl aldı.

Li, "Bugün yeni bir model çıkarıyoruz, ama iki ay geçmeden rakiplerimiz aynı segmentte daha büyük ve 10-20 bin yuan daha ucuz araçlarla geliyor. Bu sürdürülebilir değil. Ama ayakta kalmak istiyorsak, biz de indirime gitmek zorundayız," dedi.

BYD, Mayıs ayının sonunda tam 22 modelinde fiyatları düşürdü. Bazı araçlardaki indirim oranı yüzde 30'un üzerine çıktı. Bu agresif adım, şirketin 2025 yılına kadar belirlediği 5,5 milyon adetlik satış hedefini yakalayabilmek için atılmış durumda. Ancak yılın ilk dört ayında satışlar yalnızca yüzde 15 artabildi. Bu da hedefin hâlâ uzağında olunduğunu gösteriyor.

ZİNCİRLEME İNDİRİMLER PİYASAYI KIZIŞTIRIYOR

BYD'nin attığı bu adımı Chery, Leapmotor ve IM Motors gibi diğer Çinli markalar da izledi. Onlar da çeşitli modellerde fiyat indirimi kararı aldı. Bu durum, sektördeki "indirim sarmalının" giderek derinleştiği yönünde endişelere yol açtı.

Durumun ciddiyetinin farkında olan Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) ise 31 Mayıs'ta sektör temsilcilerine uyarıda bulundu. Açıklamada, düzensiz fiyat indirimlerinin şirketlerin kâr marjlarını eriterek pazardaki dengeleri bozduğu belirtildi.

AVRUPA PLANI NET: ORTAKLIK DÜŞÜNMÜYORUZ

Stella Li, röportajda BYD'nin Avrupa planlarına da değindi. Şirketin önümüzdeki yıllarda Avrupa kıtasına 20 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladığını söyleyen Li, şimdilik Avrupalı üreticilerle herhangi bir ortaklık kurma niyetlerinin olmadığını da net bir şekilde ifade etti.