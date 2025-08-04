BYD Hisseleri Sert Çakıldı: İşler hiç yolunda değil

Çin’in elektrikli otomobil devlerinden BYD, temmuz ayında satışlarında yaşanan düşüşle birlikte yatırımcı güvenini sarstı. Şirket, geçen ay toplam 344 bin 296 araç teslim etti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 0,6’lık sınırlı bir artışa işaret ederken, haziran ayına kıyasla yüzde 10’luk net bir düşüşe karşılık geliyor.

YURT DIŞI SATIŞLAR FRENE BASTI

Özellikle yurt dışı satışlardaki daralma dikkat çekti. Haziran’da 100 bin sınırına yaklaşan ihracat, temmuzda 80 bin 737 adede geriledi. Bu gelişmelerin ardından BYD hisseleri Hong Kong Borsası’nda yüzde 4’ten fazla değer kaybetti.

HEDEF BÜYÜK AMA TABLO BELİRSİZ

BYD, 2025 yılı sonuna kadar 5,5 milyon araç satmayı hedefliyor. Ancak yılın ilk yedi ayında ulaşılan 1,7 milyonluk teslimat, bu hedefin oldukça gerisinde kalındığını gösteriyor. Sektörde yaz aylarına özgü mevsimsel yavaşlamanın da etkisi var elbette ama analistler, şirketin büyüme ivmesinde bir yavaşlama sinyali gördüklerini söylüyor.