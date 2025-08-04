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 | Murat Makas

BYD Hisseleri Sert Çakıldı: İşler hiç yolunda değil

Elektrikli araç devi BYD’nin temmuz satışları yüzde 10 gerileyince, hisseleri Hong Kong Borsası’nda yüzde 4’ten fazla değer kaybetti.

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BYD Hisseleri Sert Çakıldı: İşler hiç yolunda değil
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 09:16

’in devlerinden , temmuz ayında satışlarında yaşanan düşüşle birlikte yatırımcı güvenini sarstı. Şirket, geçen ay toplam 344 bin 296 araç teslim etti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 0,6’lık sınırlı bir artışa işaret ederken, haziran ayına kıyasla yüzde 10’luk net bir düşüşe karşılık geliyor.

BYD Hisseleri Sert Çakıldı: İşler hiç yolunda değil

YURT DIŞI SATIŞLAR FRENE BASTI

Özellikle satışlardaki daralma dikkat çekti. Haziran’da 100 bin sınırına yaklaşan ihracat, temmuzda 80 bin 737 adede geriledi. Bu gelişmelerin ardından BYD hisseleri Hong Kong Borsası’nda yüzde 4’ten fazla değer kaybetti.

BYD Hisseleri Sert Çakıldı: İşler hiç yolunda değil

HEDEF BÜYÜK AMA TABLO BELİRSİZ

BYD, 2025 yılı sonuna kadar 5,5 milyon araç satmayı hedefliyor. Ancak yılın ilk yedi ayında ulaşılan 1,7 milyonluk teslimat, bu hedefin oldukça gerisinde kalındığını gösteriyor. Sektörde yaz aylarına özgü mevsimsel yavaşlamanın da etkisi var elbette ama analistler, şirketin büyüme ivmesinde bir yavaşlama sinyali gördüklerini söylüyor.

BYD Hisseleri Sert Çakıldı: İşler hiç yolunda değil
ETİKETLER
#byd
#çin
#elektrikli otomobil
#hisse senedi
#satışlar
#sektör
#yurt dışı
#Otomobil
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