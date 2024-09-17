BYD ile Mercedes-Benz arasında kritik anlaşma: Lüks otomobil üreticisi Denza artık BYD'ye geçti

17 Eylül 2024 16:47 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 16:51

Almanya devi Mercedes-Benz ile Türkiye'de yatırım planı yapan BYD arasında kritik anlaşma yapıldı. Çinli otomobil devi BYD 13 yıllık ortaklığa dahil olan lüks otomobil markası Denza'nın payını tamamen aldı. İşte detaylar...

En ucuz elektrikli otomobiller belli oldu: Fiyatı 1 milyon liradan ucuz 2 model kaldı

En ucuz elektrikli otomobiller belli oldu: Fiyatı 1 milyon liradan ucuz 2 model kaldı

Türkiye’de yatırım planı kapsamında 1 milyar dolarlık bir elektrikli araç​ üretim tesisi adımı atan Çinli otomobil devi BYD​ ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Manisa’da dev fabrika kuracak olan BYD, Çin ve yurt dışı faaliyetlerinde önemli aşamalar kaydetti.

BYD, DENZA'NIN ARTIK TEK SAHİBİ

Alman otomobil devi Mercedes-Benz​'in Çin'deki hamleleri sonrası BYD ile arasında önemli bir temas gerçekleştirdi. Alman devi bundan birkaç yıl önce BYD ile kurduğu "Denza" isimli otomobil markasındaki ortaklığından tamamen çekildi. Böylece BYD, artık Denza'nın tek sahibi oldu.

2010 yılında kurulan Denza, her iki tarafın yüzde 50 pay sahibiyken 2022’de BYD tarafında oranını yüzde 90’a çıkarmıştı. Denza D9. 2023'te ise kendi kategorisinde en çok satan otomobil olmuştu.

PAZARLIĞIN PERDE ARKASI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Önceki anlaşmadan sonra sadece yüzde 10 sahiplik hakkı kalan Mercedes-Benz'in kalan haklarını da satmak için nasıl bir pazarlık yaptığı belli değil. Taraflar, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Avrupa Birliği, son dönemlerde Çin'den ithal edilen otomobillere ciddi vergiler yüklemeye başladı. Bu da Çin ile Avrupa Birliği arasında gerilimin artmasına neden oldu. Mercedes-Benz'in tüm bu gerilimden uzak kalmak için böyle bir karar aldığı öne sürülüyor.