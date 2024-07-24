BYD, otomobil piyasasını hareketlendirdi! İşte 7 kişilik yeni marka M6’nın fiyatı ve özellikleri

24 Temmuz 2024 16:08 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 16:28

Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırımla fabrika kuracak olan Çinli otomotiv devi BYD, üretimde hız kesmeden ilerliyor. Manisa’da yıllık 150 bin araç kapasiteli bir elektrikli ve şart edilebilir üretim tesisi içinde istihdam müjdesi veren BYD yeni modellerini Türkiye’de üretip Avrupa pazarına açılmayı hedefliyor.

Çinli otomobil üreticisi BYD, düzenlediği bir etkinlikte ilk elektrikli çok amaçlı taşıyıcı aracı (MPV) M6’yı tanıttı. Otomobilin fiyatı otomobil pazarında rekabetçi olarak öne çıkacak.

BYD M6, GENİŞ BOYUTLARI VE MODERN TASARIMIYLA ÖNE ÇIKIYOR

BYD’nin yeni elektrikli MPV modeli M6, 4,710 mm uzunluğu, 1,810 mm genişliği ve 1,690 mm yüksekliği ile oldukça büyük bir otomobil olarak öne çıkıyor. Tasarım açısından, BYD’nin standartlaşan estetik dilinin benimsendiği görülen M6, ATTO3 modeline benzer hatlarıyla dikkat çekiyor. Modern çizgileri ve geniş iç hacmiyle, hem konfor hem de fonksiyonellik arayan tüketicilere hitap eden M6, elektrikli otomobil pazarında iddialı bir seçenek sunuyor.

YEDİ KOLTUKLU

Yeni BYD M6, altı ve yedi koltuklu düzen seçenekleriyle ailelere geniş bir kullanım alanı sunuyor. Araç, kullanıcı dostu BYD DiLink sistemi ile donatılmış 12,8 inçlik döndürülebilir dokunmatik ekranı sayesinde CarPlay desteği sağlıyor.

Standart özellikleri arasında anahtarsız giriş, tek tuşla çalıştırma, otomatik klima, hız sabitleyici, altı hava yastığı ve elektronik denge kontrolü bulunuyor.

Üst düzey donanım seçenekleri ise panoramik tavan penceresi, ön koltuk havalandırması, kablosuz şarj, elektrikli bagaj kapağı, otomatik acil frenleme, adaptif hız sabitleyici, şerit takip yardımcısı ve kör nokta izleme gibi gelişmiş teknolojileri içeriyor.

GENİŞ HACİM

Ek olarak, standart bagaj hacmi 652 litre olan BYD M6, geniş iç hacmi ile dikkat çekiyor.

BYD, yeni M6 modelinin fiyatlarını açıkladı. Araç, 23.400 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. İlk etapta Endonezya pazarında satışa sunulacak olan M6’nın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise merak konusu.